Con 12 participaciones de gol, Messi firma uno de los mejores Mundiales de todos los tiempos. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Con 12 participaciones de gol, Messi firma uno de los mejores Mundiales de todos los tiempos. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Redacción EC

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y otras figuras del fútbol están demostrando que la edad ya no representa el mismo límite que hace dos décadas. Gracias a los avances en la ciencia del deporte, cada vez más futbolistas logran competir al máximo nivel bien entrada la treintena e incluso después de los 40 años, cambiando la forma en que se entiende el final de una carrera profesional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.