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Resumen

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En África las jirafas comen muchas acacias, cuyas espinas les hieren la lengua. Su saliva tiene propiedades antisépticas, lo cual ayuda a que cicatrice más rápido.
En África las jirafas comen muchas acacias, cuyas espinas les hieren la lengua. Su saliva tiene propiedades antisépticas, lo cual ayuda a que cicatrice más rápido.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Azules como la de una jirafa, larguísimas como la de un oso hormiguero o veloces como la de un camaleón, las lenguas son uno de los órganos más versátiles y variados del reino animal.

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