El teclado y las superficies externas también concentran polvo, grasa y otros residuos del uso diario. (Imagen generada con inteligencia artificial)
El teclado y las superficies externas también concentran polvo, grasa y otros residuos del uso diario. (Imagen generada con inteligencia artificial)
Por Redacción EC

El polvo es uno de los grandes enemigos de los dispositivos electrónicos y especialmente de las computadoras. Si este elemento se encuentra en grandes cantidades dentro del equipo, puede comprometer su rendimiento y hasta provocar desperfectos técnicos. Por esta misma razón, es importante que los usuarios realicen el mantenimiento correspondiente cada cierto tiempo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.