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Resumen

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Información que compartes por Internet puede darle municiones a cibercriminales para sus estafas.
Información que compartes por Internet puede darle municiones a cibercriminales para sus estafas.
/ Pixabay
Por Juan Luis Del Campo

Una persona recibe un correo de un amigo de la infancia recordando viejos tiempos y pidiendo ayuda financiera urgente. Otro un mensaje de voz por WhatsApp de su jefe pidiéndole información sensible del funcionamiento de la empresa. En ambos casos los interlocutores no son las personas que pensamos, sino cibercriminales que han abandonado los clásicos correos phishing o suplatanción de identidad para urdir sofisticadas simulaciones de nuestros conocidos para engaños.

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