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Los bosques de manglares dan sustento a cerca de 2.400 millones de personas que viven a lo largo de la costa proporcionando madera, beneficios medicinales y protección costera crucial.
Los bosques de manglares dan sustento a cerca de 2.400 millones de personas que viven a lo largo de la costa proporcionando madera, beneficios medicinales y protección costera crucial.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Los bosques de manglares del mundo, que protegen a millones de personas de las tormentas y absorben grandes cantidades de gases de efecto invernadero, están experimentando una recuperación inesperada, según descubrieron científicos.

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