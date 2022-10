Un AirTag es un dispositivo de localización con el que podemos ubicar cualquier objeto al cual lo tengamos anexado, por ejemplo, las llaves de la casa o el carro, mochilas, bicicletas o incluso la maleta de viaje. Esto último es algo realmente útil, ya que permite qué sepamos dónde se encuentra nuestro equipaje.

Pese a que este pequeño dispositivo puede ser de gran ayuda, hace poco una aerolínea alemana prohibió que los pasajeros lo puedan llevar dentro de la maleta por tratarse, supuestamente, de mercancía peligros.

Los AirTag funcionan a través de la red Buscar, que está compuesta por millones de dispositivos Apple para poder localizar la mochila, bolsa, cartera o cualquier otra pertenencia, sin necesidad de que el iPhone del propietario esté cerca. Y si bien estos aparatos cuentan con una pequeña pila, esta no es de iones de litio, por lo que no debería ser un problema. Ni siquiera el hecho de que sea un localizador podría ser un inconveniente.

Pero, ¿cómo es posible que una aerolínea sepa que estamos cargando un de estos pequeños dispositivos en la maleta?

La única forma de que una aerolínea pueda saber si llevamos un AirTag en la maleta es si se deja en bodega. Principalmente, porque son las propias compañías quienes realizan un control del equipaje que va en la bodega de su avión, y este, al igual que el equipaje de mano, también pasa por un escáner de rayos X.

Esto se hace con la finalidad de comprobar si es que en la maleta hay mercancías tóxicas. Si hay un AirTag, por mucho que esté escondido entre la ropa, el escáner lo puede detectar.

En cambio, si el dispositivo se lleva en equipaje de mano, en teoría no debería haber problemas.

El control del equipaje de mano en los aeropuertos no es competencia de la aerolínea, sino de la propia empresa que gestiona ese aeropuerto, las cuales no tienen por ahora ningún problema con que los clientes carguen con AirTag. Por lo tanto, puede pasar sin problemas el escáner. De hecho, la compañía que gestiona el aeropuerto de Berlín, ha afirmado que el AirTag no está prohibido.

La buena noticia es que Lufthansa, la compañía alemana que prohibió los AirTag en la maleta, finalmente dio marcha atrás con su restricción. No obstantes, como cualquier otra aerolínea podría intentar aplicar alguna norma similar, ya estamos advertidos.