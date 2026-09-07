La inteligencia artificial permite transformar una fotografía actual en un retrato inspirado en la estética de los años 80.
La inteligencia artificial permite transformar una fotografía actual en un retrato inspirado en la estética de los años 80.
Por Redacción EC

Una nueva tendencia se ha apoderado de las redes sociales: convertir fotografías actuales en retratos que parecen haber sido tomados durante la década de 1980. Varios famosos peruanos ya se han sumado al trend y compartido sus resultados, caracterizados por peinados voluminosos, ropa de época y el acabado particular de las cámaras analógicas.

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