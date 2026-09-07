Una nueva tendencia se ha apoderado de las redes sociales: convertir fotografías actuales en retratos que parecen haber sido tomados durante la década de 1980. Varios famosos peruanos ya se han sumado al trend y compartido sus resultados, caracterizados por peinados voluminosos, ropa de época y el acabado particular de las cámaras analógicas.

Para recrear este estilo, solo es necesario ingresar a ChatGPT, adjuntar una fotografía con el rostro claramente visible y escribir una instrucción detallada. La inteligencia artificial puede modificar el peinado, el maquillaje, la vestimenta, la iluminación y el escenario, mientras intenta conservar los rasgos faciales de la persona.

Un prompt que puede utilizarse es el siguiente: “Transforma esta fotografía en un retrato auténtico de la década de 1980. Conserva los rasgos faciales, la identidad y la expresión de la persona. Adapta el peinado, la ropa y el maquillaje a la época, con una estética de estudio fotográfico de 1987, colores cálidos ligeramente deslavados, iluminación con flash suave, grano de película analógica y un fondo retro. La imagen debe parecer una fotografía real y no una ilustración”.

El resultado dependerá de la calidad de la imagen original y del nivel de detalle de la instrucción. Si la primera versión no convence, el usuario puede pedir ajustes específicos, como cambiar el atuendo, reducir el maquillaje, modificar el fondo o mantener con mayor precisión determinados rasgos del rostro.

Aunque estas imágenes se han popularizado como una forma divertida de imaginar cómo luciría una persona en otra época, es recomendable evitar subir fotografías sensibles o de terceros sin su autorización. Además, al compartir el resultado, conviene aclarar que fue generado con inteligencia artificial para impedir que sea confundido con una fotografía auténtica.