Telegram, la aplicación que es una alternativa a WhatsApp también permite bloquear a otro usuario para que no vuelva a tener contacto con ese número de teléfono y usuario.

Si bien no hay una forma oficial de saberlo al 100 por ciento hay varios indicios que se pueden tomar como señales, para saber si fue bloqueado.

La primera señal es que al enviar un mensaje en Telegram normalmente aparecen con dos marcas o “tics”, si no le parece puede empezar a dudar.

El primer tic sirve para verificar que el mensaje ha sido enviado, y el segundo sirve para confirmar que ha sido leído por el destinatario.

Si sus mensajes están siendo recibidos pero no leídos, puede ser que la persona no tenga acceso a Internet, o no haya abierto la app o que está bloqueado.

Otra señal es que la foto de perfil no este disponible, si bien puede tratarse de un cambio en la seguridad o privacidad, puede también ser un indicio de que posiblemente haya sido eliminado de la lista de contactos, y que solo sus contactos tengan permiso para ver su foto de perfil.

Si usted Intenta hacer una llamada de voz o una videollamada y no es posible o es señalado un error de conexión, es muy probable que esté bloqueado, ya que los ajustes de privacidad no lo permiten.

La ultima señal es que si al abrir el chat con otra persona, la última vez fue “hace mucho tiempo”, es posible que sea porque lo han bloqueado o porque esa persona haya deshabilitado la opción de mostrar su última conexión.

GDA / El Tiempo / Laura Lesmes Díaz / Colombia