El futbolista danés Christian Eriksen dice que se encuentra “bien” en casa con su familia y que ya comenzó su recuperación, tras sufrir un desmayo durante un partido internacional amistoso entre Dinamarca y Ucrania el domingo.

Hace cinco años, su corazón se detuvo tras sufrir un paro cardíaco.

Esta vez, a sus 34 años, logró salir del campo por su propio pie tras recuperar la consciencia, gracias a un pequeño dispositivo implantado en su pecho llamado Desfibrilador Automático Implantable (DAI).

En las redes sociales, Eriksen escribió: “Mi DAI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesitara”.

¿Cómo funciona un DAI?

El DAI es un pequeño dispositivo que salva vidas, detecta problemas en el ritmo cardíaco e intenta corregirlos de inmediato.

Es un tratamiento, más que una cura.

Existen dos tipos principales de DAI: uno se coloca bajo la piel, generalmente cerca de la axila, y actúa como un mini desfibrilador con cables que discurren bajo la piel hasta el pecho.

El otro tipo se conecta directamente al corazón y, al igual que un marcapasos, también envía señales eléctricas regulares si el corazón late demasiado lento.

En el caso de Eriksen, es probable que el DAI le haya administrado una descarga eléctrica tras detectar un ritmo peligrosamente rápido o anormal, para restablecer el patrón normal del corazón.

Y debe haber sido una descarga muy fuerte.

“Se siente como un puñetazo en el pecho”, dice el profesor Aneil Malhotra, cardiólogo deportivo del Instituto del Deporte de la Universidad Metropolitana de Mánchester.

Restablecer el corazón “es como apagar y volver a encender una computadora”, explica. Añade que los DAI son “dispositivos muy eficaces”.

En 2021, en pleno partido de la Eurocopa, Eriksen sufrió un paro cardíaco; es decir, la sangre dejó de bombear por su cuerpo. Luego se desplomó y perdió el conocimiento.

Rodeado por compañeros preocupados y conmovidos, le practicaron la reanimación cardiopulmonar en el campo, antes de emplear una máquina portátil llamada desfibrilador para restablecer su ritmo cardíaco.

Los expertos dicen que la atención médica inmediata que recibió le salvó la vida.

Eriksen sufrió un paro cardíaco en 2021 mientras jugaba en la Eurocopa.

Esta vez, el desfibrilador estaba dentro de su cuerpo: se le implantó durante una operación varios días después de aquel colapso.

Actuó como una red de seguridad y se activó de inmediato cuando su corazón tuvo problemas, lo que le permitió recuperarse de forma mucho más rápida.

“Como llevaba el DAI implantado, no tuvo que esperar”, explica el profesor Malhotra.

Michael Papadakis, experto en cardiología de St George’s en la Universidad de Londres, define este dispositivo como una “caja de descargas”.

“Controla tu ritmo [cardíaco] y, si detecta una irregularidad muy rápida y potencialmente mortal, te aplica una descarga para sacarte de ese estado y reactivar el corazón”, indica.

¿Por qué se producen este tipo de problemas cardíacos?

Un paro cardíaco, que es diferente de un infarto, puede producirse por razones diferentes.

En algunos casos los impulsos eléctricos que regulan los latidos cardíacos no funcionan correctamente, o las paredes del corazón se inflaman o se dañan.

En los jóvenes, la causa subyacente puede ser genética o adquirida de alguna manera, por ejemplo, luego de una infección o una reacción alérgica a la medicación.

En muy raras ocasiones, el paro cardíaco puede ser un caso aislado sin que se identifique nunca la causa.

Una muestra de cómo luce un desfibrilador implantable.

Los problemas cardíacos que afectan a jóvenes deportistas profesionales son poco habituales, pero no imposibles.

El primer colapso de Eriksen se produjo nueve años después de la lesión casi mortal de Fabrice Muamba en el Tottenham y 19 años después de que el centrocampista Marc-Vivien Foe se desplomara y perdiera trágicamente la vida mientras jugaba en el Lyon.

Muamba, quien fue centrocampista del Bolton, se retiró a los 24 años por recomendación de sus médicos, pero otros han seguido jugando con un DAI, como el exfutbolista del Manchester United Daley Blind, quien volvió a jugar con el Ajax y la selección de los Países Bajos tras ser diagnosticado con una afección cardíaca en 2019.

El partido de la Premier League del Luton Town en Bournemouth se suspendió en 2023 después de que el capitán del club, Tom Lockyer, se desplomara en el campo.

Dos años después de sufrir su paro cardíaco, Lockyer volvió al fútbol con el Bristol Rovers.

¿Son frecuentes estas afecciones?

Fuera del deporte profesional, los paros cardíacos repentinos matan a 12 personas menores de 35 años a la semana en Reino Unido, según la organización benéfica Riesgo Cardíaco en los Jóvenes (Cardiac Risk in the Young).

“Este segundo colapso repentino de Eriksen nos recuerda el impacto potencialmente devastador que las afecciones cardíacas pueden tener cada día en tantos jóvenes en Reino Unido y en el mundo”, afirma el director ejecutivo, el doctor Steve Cox.

Advierte que en alrededor del 80% de los casos no hay signos ni síntomas antes del colapso.

Los programas de cribado en Reino Unido, en los que se examinan los corazones de personas sanas de entre 14 y 35 años para detectar posibles problemas subyacentes peligrosos, han revelado que aproximadamente una de cada 300 personas podría verse afectada.

Si no se tratan, estas afecciones pueden llegar a poner en peligro la vida.

Aún no se sabe si Eriksen volverá al campo de juego profesional tras el episodio del domingo 7 de junio.

Malhotra afirma que su investigación sobre futbolistas jóvenes sugiere que uno de cada 250 podría tener una afección cardíaca que requiera seguimiento.

Además, los deportistas de raza negra tienden a presentar una mayor incidencia de muerte cardíaca súbita que los de raza blanca, aunque no está claro por qué.

El doctor Cox señala que aún queda mucho por aprender sobre estos padecimientos, aunque se han logrado avances importantes en su prevención y tratamiento.

Actualmente, todos los jugadores de los 92 clubes de la Premier League y la Football League de Inglaterra se someten a un examen cuando firman su primer contrato profesional, y de nuevo a los 18 y 20 años, mediante un electrocardiograma para comprobar el ritmo y la actividad eléctrica del corazón.

Una ecocardiografía también permite examinar la estructura del corazón para detectar posibles defectos.

¿Esta afección impide practicar deportes?

La respuesta es que ya no.

Las investigaciones muestran que muchas personas con DAI pueden volver a practicar deporte, sea cual sea el nivel al que jueguen, tras seguir el consejo médico.

De hecho, los estudios sugieren que alrededor del 10% recibe una descarga de su dispositivo después de que el aparato detecta un ritmo cardíaco anormal.

Esto significa que el dispositivo funciona, dice la profesora Rachel Lampert, cardióloga deportiva y electrofisióloga de la Facultad de Medicina de Yale.

“Solíamos dedicar mucho tiempo a decirle a la gente lo que debía y no debía hacer”, afirma. Pero ahora, los médicos hablan con los deportistas sobre los riesgos y beneficios de tener un DAI y juntos deciden el camino a seguir, señala Lampert.

No obstante, las normas varían según el país.

En Italia, los futbolistas tienen estrictamente prohibido jugar a nivel amateur o profesional con el dispositivo implantado.

Aún no está claro si Eriksen seguirá jugando al fútbol profesional tras este último episodio.

Lampert dice que los médicos de Eriksen tendrán que averiguar por qué su ritmo cardíaco cambió durante el partido y si hay algo que puedan hacer para reducir la probabilidad de que vuelva a ocurrir.

“Las descargas pueden producirse en cualquier momento”, indica.

“Hay personas que no son deportistas y llevan [el DAI], así que eso no significa que si deja de [jugar], no vaya a sufrir otro episodio”.

En 2022, cuando volvió a jugar al fútbol en el Brentford, Eriksen dijo que sabía que el DAI le salvaría la vida algún día.

“Siempre ha existido la posibilidad de que esto ocurriera”, confirma la profesora Lampert.