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Christian Eriksen se desplomó en pleno partido de Dinamarca vs. Ucrania. (Foto: Captura)
Christian Eriksen se desplomó en pleno partido de Dinamarca vs. Ucrania. (Foto: Captura)
Por BBC News Mundo

El futbolista danés Christian Eriksen dice que se encuentra “bien” en casa con su familia y que ya comenzó su recuperación, tras sufrir un desmayo durante un partido internacional amistoso entre Dinamarca y Ucrania el domingo.

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