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Astronautas de Artemis II pasaron 10 días en el espacio para orbitar la Luna. (Foto: AFP)
Astronautas de Artemis II pasaron 10 días en el espacio para orbitar la Luna. (Foto: AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia Europa Press

La gravedad deja una huella duradera en el cerebro incluso después de que las personas hayan estado en entornos sin gravedad durante varios meses según un trabajo de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) e Ikerbasque (España), publicado en ‘Jneurosci’.

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