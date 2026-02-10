Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La neuralgia del trigémino suele estar causada por la compresión del nervio trigémino, que transmite las sensaciones de dolor y tacto desde la cara, los dientes y la boca hasta el cerebro.
La neuralgia del trigémino suele estar causada por la compresión del nervio trigémino, que transmite las sensaciones de dolor y tacto desde la cara, los dientes y la boca hasta el cerebro.
/ Vilkasss/Pixabay
Por BBC News Mundo

Se sentía como un destornillador clavado en el costado de su cara, con un dolor tan intenso que Gerwyn Tumelty llegó a contemplar no seguir viviendo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Caldo de huesos, chía o kombucha: ¿funcionan realmente los alimentos “virales” para mejorar la salud de tu intestino?
Actualidad

Caldo de huesos, chía o kombucha: ¿funcionan realmente los alimentos “virales” para mejorar la salud de tu intestino?

SpaceX priorizará la construcción de una ciudad en la Luna sobre Marte, según Musk
Actualidad

SpaceX priorizará la construcción de una ciudad en la Luna sobre Marte, según Musk

Se realiza en el Perú la primera expedición científica de seguimiento satelital de ballenas jorobadas
Actualidad

Se realiza en el Perú la primera expedición científica de seguimiento satelital de ballenas jorobadas

El éxito de las aplicaciones de “desconexión”, un muro frente a los algoritmos
Redes Sociales

El éxito de las aplicaciones de “desconexión”, un muro frente a los algoritmos