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Resumen

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Netflix se acerca a las plataformas de redes sociales como YouTube o TikTok. (Foto: brand.netflix.com)
Netflix se acerca a las plataformas de redes sociales como YouTube o TikTok. (Foto: brand.netflix.com)
Por Agencia AFP

Netflix se está adentrando más en el territorio del video de formato corto, dominado por TikTok y YouTube, al firmar acuerdos de licencia con un grupo de importantes editoras de medios estadounidenses para ofrecer contenido breve en su plataforma.

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