Cómo un restaurante que nunca existió engaño a TripAdvisor y se volvió el más deseado de Londres

El autor del experimento consiguió llenar su lugar de reseñas falsas, gente que quiso apoyar su proyecto con comentarios y fotos entusiastas.

Un restaurante inexistente llegó a colocarse entre los mejor valorados del sur de Londres en TripAdvisor, gracias a un experimento basado en reseñas falsas. “The Shed at Dulwich” fue durante meses un local exclusivo con lista de espera, aunque en realidad nunca existió.

