Cómo un restaurante que nunca existió engaño a TripAdvisor y se volvió el más deseado de Londres

Un restaurante inexistente llegó a colocarse entre los mejor valorados del sur de Londres en TripAdvisor, gracias a un experimento basado en reseñas falsas. “The Shed at Dulwich” fue durante meses un local exclusivo con lista de espera, aunque en realidad nunca existió.

La iniciativa fue ideada y ejecutada por Oobah Butler, escritor independiente de Vice UK, con el objetivo de poner a prueba los mecanismos de validación y el peso de la reputación online en la plataforma de viajes.

Según relató Butler, crear y verificar el restaurante fue sencillo: bastaron un teléfono de prepago, una dirección y una página web. Al presentarlo como un local solo con reserva previa, evitó visitas inesperadas y, en apenas tres semanas, el supuesto restaurante ya figuraba en TripAdvisor.

El ascenso en el ranking se apoyó en una avalancha de reseñas inventadas y comentarios entusiastas de colaboradores que aseguraban haber comido allí. El éxito virtual tuvo efectos reales: llegaron solicitudes de empleo, ofertas de agencias de relaciones públicas y propuestas de proveedores interesados en asociarse al restaurante fantasma.

Ante la presión y las constantes llamadas, Butler decidió abrirlo por un solo día en el jardín de su casa, donde figuraba la dirección. Sirvió comida precocinada presentada como alta cocina y recreó la “experiencia” prometida online. Algunos comensales dijeron querer volver; otros detectaron incoherencias, como un cliente que vio en la carta gallina cuando en reseñas había visto que el menú era vegetariano.