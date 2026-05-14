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El intenso sol de California inspiró Grace Han a investigar el almacenamiento de energía.
El intenso sol de California inspiró Grace Han a investigar el almacenamiento de energía.
/ Jeff Liang, UCSB
Por BBC News Mundo

En la ciudad de Boston, en Estados Unidos, el sol brilla, algunas veces, pero nunca así.

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