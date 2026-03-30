La NASA se dispone a lanzar Artemis II, la primera misión tripulada que viajará alrededor de la Luna en más de 50 años, un paso clave en el plan de Estados Unidos para establecer una presencia humana permanente en el satélite y preparar futuras expediciones a Marte.

Artemis II es la segunda misión del programa Artemis y la primera en llevar astronautas a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion. Cuatro tripulantes —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen— viajarán durante unos diez días en una trayectoria que rodeará la Luna y regresará a la Tierra sin aterrizar en su superficie.

La misión es considerada estratégica porque probará por primera vez los sistemas de soporte vital, navegación y comunicaciones de Orion con humanos a bordo, un requisito indispensable antes de intentar futuras misiones que sí buscarán alunizar. Además, marca el regreso de vuelos tripulados al espacio profundo desde Apollo 17 en 1972.

La tripulación de Artemis II en el Edificio de Operaciones y Verificación Neil Armstrong del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. De izquierda a derecha: Jeremy Hansen, especialista de misión; Victor Glover, piloto; Reid Wiseman, comandante; y Christina Hammock Koch, especialista de misión. (Foto: NASA/Kim Shiflett)

CÓMO Y CUÁNDO VER EL LANZAMIENTO

El lanzamiento está previsto el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con una ventana inicial que se abre a las 6:24 p. m. hora del este de Estados Unidos (EDT). La misión durará aproximadamente diez días, tiempo durante el cual la nave realizará un sobrevuelo lunar y regresará a la Tierra para amerizar en el océano Pacífico.

El despegue podrá verse en directo a través del canal oficial de la NASA y sus plataformas digitales. En Perú, el lanzamiento está programado para las 5:24 p. m., mientras que en otros países será a las 7:24 p. m. en Argentina y Chile, 4:24 p. m. en México y 11:24 p. m. en España. La agencia también ofrecerá cobertura previa con comentarios técnicos y seguimiento en tiempo real. Desde la sección de Tecnología y Ciencia de El Comercio haremos la cobertura de este histórico acontecimiento.

Según el cronograma oficial de transmisión, la cobertura comenzará varias horas antes del despegue con informes sobre la preparación del cohete, la tripulación y las operaciones finales en la plataforma. La cuenta regresiva culminará con el encendido del SLS, considerado el cohete más potente desarrollado por la NASA, que impulsará la cápsula Orion rumbo a la Luna.

Artemis II, más allá del lanzamiento, representa una pieza central en la estrategia espacial estadounidense para validar las tecnologías necesarias para construir una futura base lunar y abrir una nueva era de exploración humana más allá de la órbita terrestre.