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El cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA y la nave espacial Orion, que enviarán a cuatro astronautas alrededor de la Luna. (Foto: NASA/Frank Michaux)
El cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA y la nave espacial Orion, que enviarán a cuatro astronautas alrededor de la Luna. (Foto: NASA/Frank Michaux)
Por Redacción EC

La NASA se dispone a lanzar Artemis II, la primera misión tripulada que viajará alrededor de la Luna en más de 50 años, un paso clave en el plan de Estados Unidos para establecer una presencia humana permanente en el satélite y preparar futuras expediciones a Marte.

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