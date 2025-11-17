El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) abrió las postulaciones al Premio Nacional de CTI 2025 “Santiago Antúnez de Mayolo Gomero”, el máximo reconocimiento del Estado peruano a la investigación y el desarrollo tecnológico. La fecha límite es el 30 de noviembre de 2025 y la ceremonia de premiación se realizará el 12 de diciembre de 2025.

Creado por la Ley N.° 30008, el galardón distingue la trascendencia e impacto de investigaciones y desarrollos que generen conocimiento, impulsen la innovación y aporten soluciones a desafíos nacionales, en línea con los objetivos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI).

La edición 2025 considera tres categorías: Investigación en Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica; cada una con tres subcategorías: General, Jóvenes (hasta 40 años) y Mujeres. Además, el reglamento permite otorgar una “Distinción Excepcional” a figuras cuya trayectoria o aporte tenga relevancia nacional o internacional.

Podrán participar profesionales peruanos que desarrollen (o hayan desarrollado) actividades de CTI en el marco del SINACTI. Cada postulación debe ser presentada por un proponente: congresistas, autoridades de universidades o institutos de investigación (públicos o privados), decanos de colegios profesionales o representantes legales de organizaciones empresariales (asociaciones, gremios o empresas).

Las postulaciones deben alinearse con temáticas priorizadas del país, que incluyen salud, cambio climático, bioeconomía, transformación digital, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología y gobernanza de la CTI, entre otras áreas estratégicas.

Los ganadores recibirán una medalla, un trofeo y una laptop, firmarán el Libro de Registro de Distinciones al Mérito Santiago Antúnez de Mayolo Gomero y sus resultados se publicarán mediante Resolución de Presidencia del Concytec. Postulaciones: premionacionalcti@concytec.gob.pe

. Bases y formatos: https://shorturl.at/wX70C