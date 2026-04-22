Resumen

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Un hombre fue condenado en Japón tras revelar detalles de película y serie de TV. (Foto referencial: freepik.es)
Un hombre fue condenado en Japón tras revelar detalles de película y serie de TV. (Foto referencial: freepik.es)
Por Redacción EC

El spoiler es una palabra que proviene del inglés y ha sido asociada a la práctica de revelar los detalles de una película, serie, libro o cualquier otra obra de ficción. Puede parecer algo inofensivo, pero la condena a prisión de un hombre en Japón podría cambiar esta idea.

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