El spoiler es una palabra que proviene del inglés y ha sido asociada a la práctica de revelar los detalles de una película, serie, libro o cualquier otra obra de ficción. Puede parecer algo inofensivo, pero la condena a prisión de un hombre en Japón podría cambiar esta idea.

El dueño de un portal web fue condenado a un año y medio de prisión y al pago de un millón de yenes (alrededor de 20 mil soles) por la publicación de “artículos con spoilers“.

Según informe de El Español-Omícrono, la demanda fue puesta por la organización CODA, que reúne a empresas contra la piratería como Toho y Kadokawa. La sanción se debe a que reveló detalles de la película Godzilla Minus One y un episodio del anime Overlord.

Pero no se trata solo de una explicación de la trama o los giros más relevantes de las historias de ficción, como si se tratara de un adelanto. Por un lado, se evaluó la extensión de uno de los artículos que superaba los 3 mil caracteres y otro contenía una transcripción exacta del diálogo que los personajes.

Las autoridades evaluaron el caso y se consideró que un potencial cliente podría no sentir más la necesidad de ver esa película o ese capítulo.

Por otro lado, se calificó a los artículos como “adaptación”, lo que está prohibido y requiere permiso de los propietarios intelectuales.