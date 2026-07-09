No hay duda de que cada vez más consumimos Internet en los teléfonos. La demanda de conectividad en el país mantiene su tendencia al alza, según detalla el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Es así que el tráfico cursado de internet móvil en teléfonos celulares alcanzó los 2.32 millones de terabytes (TB) en el primer trimestre de 2026.

Esta cifra triplica el consumo registrado en el mismo periodo de 2021 (0.75 millones de TB). Esto demuestra que cada vez más personas están conectadas por medio de sus dispositivos.

En dicho periodo, el tráfico promedio mensual de internet móvil cursado desde teléfonos celulares alcanzó los 23.74 gigabytes (GB), lo que representa poco más del doble del consumo de datos registrado cinco años atrás (9.63 GB, durante el primer trimestre de 2021), tal como se informa en la herramienta digital PUNKU.

También se menciona que el número de celulares con acceso a internet móvil creció un 24.92 % en los últimos cinco años.

Así ha cambiado el consumo de Internet móvil. (Foto: Difusión)

Los peruanos consumen más Internet en sus teléfonos. (Foto: Difusión)

Según un análisis de la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia (DPRC) del OSIPTEL, los equipos que accedieron a la red móvil subieron de 26.66 millones en el primer trimestre de 2021 a 33.31 millones en el mismo periodo del año en curso.

Líneas con renta mensual

Una de las características de este incremento se refleja en la modalidad de contrato. La distribución del tráfico de datos móviles, al cierre del primer trimestre de 2026, mostró un claro dominio de los planes pospago y control (contrato), los cuales acumularon el 83.25 % del total.

Este comportamiento refleja una mayor adopción de planes con acceso continuo a internet móvil, impulsada por la creciente necesidad de conectividad para actividades productivas, educativas, financieras y de entretenimiento.

Así ha evolucionado también los teléfonos con acceso a Internet. (Foto: Difusión)

En contraste, el uso de datos en la modalidad prepago alcanzó una participación del 16.75 %.

Competencia de operadoras

Al primer trimestre de 2026, Claro tuvo una participación de 35.46% del total de teléfonos móviles con acceso a internet móvil (+0.44 puntos porcentuales en comparación al primer trimestre de 2025), le sigue Bitel con un 23.01 %, operador que reportó el mayor crecimiento interanual con un incremento de 2.48 puntos porcentuales.

A continuación, se encuentran Entel con 22.45 % (+0.57 puntos porcentuales) y Movistar con 18.86 % (-3.45 puntos porcentuales). El porcentaje restante (0.21 %) correspondió a otras empresas operadoras.

Por otro lado, en el primer trimestre de 2026 Claro concentró el 34.22 % del tráfico de datos de internet móvil. Detrás se ubicaron Bitel con el 25.06 %, Entel con el 23.63 % y Movistar con el 17.08 %, mientras que otros operadores acumularon el 0.02 %.

En la comparación interanual respecto al mismo periodo de 2025, Bitel tuvo el mayor incremento de participación (+3.18 puntos porcentuales).