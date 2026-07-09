Los peruanos consumen más internet móvil, para el trabajo o el entretenimiento. (Foto: Osiptel)
Los peruanos consumen más internet móvil, para el trabajo o el entretenimiento. (Foto: Osiptel)
Por Redacción EC

No hay duda de que cada vez más consumimos Internet en los teléfonos. La demanda de conectividad en el país mantiene su tendencia al alza, según detalla el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Es así que el tráfico cursado de internet móvil en teléfonos celulares alcanzó los 2.32 millones de terabytes (TB) en el primer trimestre de 2026.

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