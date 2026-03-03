Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Agencia Europea de Medio Ambiente alertó este martes de que existe un vínculo entre salud mental y contaminación ambiental, y sostiene que aplicar plenamente la legislación comunitaria podría reducir los niveles de depresión y ansiedad.
TE PUEDE INTERESAR
- Bill Gates reconoce aventuras amorosas cuando estaba casado, pero niega implicación en delitos de Epstein
- La NASA aplaza a 2028 que el ser humano vuelva a pisar la superficie de la Luna tras más de 50 años
- Solo el 14% de peruanos consume suficientes frutas y verduras: los riesgos para la salud
- Casi 3 de cada 4 computadoras ya usan Windows 11, según StatCounter
- MWC 2026: Xiaomi sorprende al mundo con su primer hypercar eléctrico de casi 2.000 hp y tecnología con inteligencia artificial
Seguir temas