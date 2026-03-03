Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre reza a orillas del río Yamuna en medio de una densa niebla tóxica en Nueva Delhi, el 19 de enero de 2026. (Foto de Sajjad HUSSAIN / AFP)
Un hombre reza a orillas del río Yamuna en medio de una densa niebla tóxica en Nueva Delhi, el 19 de enero de 2026. (Foto de Sajjad HUSSAIN / AFP)
/ SAJJAD HUSSAIN
Por Agencia AFP

La Agencia Europea de Medio Ambiente alertó este martes de que existe un vínculo entre salud mental y contaminación ambiental, y sostiene que aplicar plenamente la legislación comunitaria podría reducir los niveles de depresión y ansiedad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.