Hasta que un día el fútbol volvió. Después de dos meses de para, la Bundesliga continúa. Luego de que las autoridades alemanas dieran por detenida la propagación del coronavirus, se decidió que hoy se reanuden los partidos oficiales de la liga profesional de fútbol.

Sin embargo y como se preveía, las cosas no volverán a ser las mismas. Por lo menos por ahora. De acuerdo con el diario “Marca”, los partidos se jugarán a puerta cerrada, sin aficionados y con solo 300 personas en el recinto: entre jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, personal de los clubes, miembros de la prensa (solo 10 reporteros) y otros involucrados.

Los jugadores ingresarán y se retirarán del campo de a uno por los túneles. No podrán salir con mascotas a la cancha, los futbolistas no se saludarán ni habrá la foto grupal. En los vestuarios todos deberán guardar el distanciamiento social de 1,5 metros, usar mascarilla y no permanecer más de 40 minutos en el lugar.

Finalmente, las conferencias de prensa serán por videollamada. Bienvenidos a la nueva normalidad de los espectáculos deportivos.

DISTANCIAMIENTO

Otro de los deportes populares globalmente es el baloncesto. Sin embargo, aún no se sabe cuándo la NBA –una de las ligas más importantes– volverá a la actividad.

La posición de los organizadores es que mientras no haya una vacuna disponible los partidos no volverán. Y si hay una posibilidad de que vuelvan a las canchas, será sin público.

Mientras tanto, algunos clubes han retomado los entrenamientos desde la semana pasada. Solo permiten cuatro jugadores al mismo tiempo en las instalaciones; sin entrenador ni asistente; con actividades grupales prohibidas; y con la imposibilidad de que los jugadores usen gimnasios u otras instalaciones distintas a las zonas de entrenamiento.

SEPARADOS PERO TODOS JUNTOS

Mientras esperamos a que los deportes colectivos se acomoden a los nuevos requerimientos de salud, parece que quienes tienen más opción de reinventarse son las actividades individuales.

Hace más de cinco años, en pleno ‘boom’ del running en el país, Entel Perú lanzó Entel 10, la carrera que dura 10 años. El concepto era bastante sencillo: cada año los participantes tenían que correr 10 kilómetros para acumular al final los 100 km recorridos.

El participante decidía dónde, cómo y cuándo recorrer ese tramo, siempre y cuando se realizara entre ciertos días, previo registro y utilizando una aplicación móvil específica. Se inició solo en Lima y luego se amplió a provincias.

El año pasado, la misma operadora móvil, pero esta vez junto a El Comercio, lanzó el Entel Challenge. En esta variante, se premió a quienes más kilómetros recorrieron dentro de un tiempo determinado. Pero además se agregó una opción que pudo ser premonitoria para la situación que hoy estamos pasando: también se podía participar en la casa, utilizando una trotadora.

CON TODA LA EMOCIÓN

En estas épocas de cuarentena, una alternativa ha empezado a captar la atención de quienes buscan espectáculos deportivos.

Se trata de Zwift. Es un sistema lanzado en versión beta en el 2014 (y que desde el año siguiente requería de un pago mensual), que ofrece al usuario entrenamiento físico en un entorno virtual.

Se trata de un ejemplo claro de gamificación o ludificación, es decir, usar los principios y elementos de los juegos para lograr un aprendizaje. Aunque en este caso es un objetivo físico.

A través de Zwift, los entrenamientos de ciclismo en casa se convierten en una especie de videojuego social, pues a través de un avatar, el usuario puede competir junto a otros pero en escenarios virtuales.

Para ello se requiere tener una bicicleta estacionaria, además de unos accesorios que monitoreen la velocidad de los pedaleos, una aplicación que recoge esa data y la transmite a la plataforma, y un monitor. Claro, y todo conectado a través de Internet.

Lo interesante de esto es que, debido al aislamiento social en varios países y a la falta de espectáculos deportivos, varios usuarios de Facebook han empezado a utilizar esta plataforma para transmitir estas carreras de ciclismo virtuales entre usuarios de Zwift de todo el mundo.

Con comentaristas en directo, música emotiva y distintas competencias dentro de un calendario muy nutrido, las carreras generan miles de visualizaciones.

Sin duda, mientras el estado de alerta mundial con respecto al avance del nuevo coronavirus se mantenga, vamos a ser testigos de cómo los deportes van a ir acomodándose a las nuevas circunstancias.

Quizás todavía no sea el momento en que los deportes virtuales y los e-sports se hagan mucho más populares, pero es algo que de todas maneras va a suceder.

VIDEOS RELACIONADOS

ASÍ SE REINICIÓ LA BUNDESLIGA

Así se reinició la Bundesliga | Video: ESPN 2

TE PUEDE INTERESAR