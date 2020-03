Varios eventos tecnológicos con relevancia internacional que por lo general se llevan a cabo los primeros cuatro meses de cada año se están viendo damnificados por la propagación del virus Covid-19.

Las empresas tecnológicas se han visto en la obligación de cancelar los viajes de sus colaboradores, ordenarles trabajar desde casa, cerrar algunas de sus sedes y cancelar eventos, lo que repercute en su economía.

Estos son los eventos de mayor relevancia internacional que han suspendido su realización a causa del virus que se propaga por el mundo.

Mobile World Congress

El consejo de la Asociación GSM (GSM), entidad que organiza el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, decidió, tras su reunión extraordinaria que se llevó a cabo el 21 de febrero, cancelar el evento tecnológico más importante en la industria de celulares que se celebraría entre el 24 y el 27 del mismo mes en Barcelona.

John Hoffman, CEO de la asociación, manifestó por medio de un comunicado que “la preocupación por los viajes y otras circunstancias hacen que sea imposible que la GSMA celebre el evento”. La oleada de anuncios de grandes empresas participantes de no asistir al evento por temor al coronavirus también llevó a la GSMA a adoptar esta decisión de urgencia.

En su momento las autoridades locales señalaron que no existía ningún riesgo sanitario que pusiera en peligro a los asistentes al congreso y, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, pidió no caer en el “alarmismo psicológico”, pero los anuncios no fueron suficientes para evitar la decisión. Hasta el momento, en España se han reportado más de 200 casos de infectados por el virus.

Entre las ausencias reportadas estaban las empresas estadounidenses Amazon, Intel, AT&T, Sprint, Facebook y McAfee; Vivo, LG, TCL o HMD y los de redes Nokia y Ericsson, también como NVidia y Sony.

GPU Technology Conference

El evento realizado por Nvidia, programado para finales de marzo, fue cancelado por la marca para reducir el riesgo por el coronavirus. Sin embargo, la compañía dijo que este se iba lograr completar gracias a la tecnología digital.

Aunque todavía no se ha definido una fecha, se sabe que Jensen Huang será el encargado de dar la conferencia por Internet en lugar de reunir a la prensa y a un gran grupo de sus empleados y otros ponentes en el Centro de Convenciones de San José (California). Las charlas que iban a dar otros ponentes también se proporcionarán en línea, publicándose en su web en un espacio que se habilitará para ello.

HDC Clould de Huawei

La conferencia de desarrolladores de Huawei es otro de los eventos que se ha suspendido debido a la epidemia vírica que ha saltado en China.

Huawei Developer Conference 2020, estaba fijada para ser celebrada del 11 al 12 de febrero de este año, pero finalmente se aplazó y se espera que lleve a cabo del 27 al 28 de marzo. La tecnológica china quiere asegurarse de no poner en peligro “la salud y seguridad de todos los invitados“, por lo que la marca ha cambiado de fecha debido.

F8

La conferencia anual de desarrolladores de Facebook, conocida como F8, no se realizará este año como una medida de prevención ante la enfermedad. La celebración del evento estaba programada para los día 5 y 6 de mayo, en el Centro de Convenciones McEnery de San José (California, EE.UU.), se tenía previsto una asistencia de aproximada 5.000 personas, similar a la del año pasado.

Konstantinos Papamiltiadis, director de Plataformas de Desarrollo en Facebook, explicó en el blog corporativo que la compañía contemplo varias opciones antes de hacer la cancelación, como por ejemplo reducir el número de asistentes. "Exploramos otros modos de mantener la parte presencial de F8, pero para nosotros es importante organizar un evento inclusivo, y no nos pareció correcto llevarlo a cabo sin la asistencia de nuestros desarrolladores internacionales", explicó Papamiltiadis.

La compañía examina la opción de sustituir el evento por alguna iniciativa que permita interconectar a los desarrolladores por otros medios, como una combinación de eventos organizados localmente, de vídeos y de contenidos emitidos en directo.

Game Developers Conference

La reunión anual de desarrolladores profesionales de videojuegos se canceló esta semana. A través de un comunicado de prensa, los organizadores anunciaron la cancelación de la edición 2020 del congreso que se llevaría a cabo del 16 al 18 de Marzo en San Francisco, California.

Los organizadores del GDC, desarrolladores y principales acompañantes discutieron la posibilidad durante varios días de posponer el evento. Sin embargo, aún no se sabe si se planteará una nueva fecha para el transcurso del año.

Antes de hacer el anuncio empresas como Sony, Microsoft, Amazon Game Studios, Facebook y Unity ya habían cancelado su participación en el evento por preocupación ante el virus Covid-19.

Google’s Cloud Next

El evento que se iba a realizar entre el seis y ocho de abril en San Francisco, California fue cancelado y posteriormente trasformado a un evento virtual por Google debido a la creciente preocupación en torno al Covid-19.

“La salud y el bienestar de los clientes, socios, empleados y la comunidad en general de Google Cloud es nuestra principal prioridad por lo que estamos transformando el evento a Google Cloud Next ’20: Digital Connect, un evento gratuito, global y digital que conecta a nuestros asistentes con el contenido de Next 2020″ reza en el comunicado de prensa de la compañía.

MVP Summit de Microsoft

El evento de Microsoft estaba programado del 16 al 19 de marzo y aunque sus fechas no cambiaron ya no se llevará a cabo en Bellevue y en Redmond (Washington), ahora el encuentro se hará de manera virtual y se espera que la compañía se manifieste para saber si su otro evento llamado Microsoft Build y dirigido a ingenieros de software y desarrolladores web que usan tecnologías de Microsotf se realizará en mayo como está previsto.

Google I/O 2020

La tecnológica estadounidense de Alphabet canceló este martes su evento Google I/O, una conferencia en donde sus desarrolladores exponen las novedades más destacadas de la compañía.

El evento se llevaría a cabo entre el 12 y 14 de mayo reuniendo a miles de personas de todo el mundo que se asocian o crean aplicaciones y sitios web para los servicios digitales de Google, además de dar a conocer nuevos dispositivos.

Según expreso la compañía por medio de un correo electrónico, reembolsará a los participantes y buscará la forma de celebrar sesiones digitalmente para atenderá los desarrolladores.

El Tiempo, GDA

TE PUEDE INTERESAR

• Coronavirus: Facebook cierra oficina por trabajador contagiado

• Salón de Ginebra 2020: 10 autos que no podremos conocer a causa del coronavirus | FOTOS

• Coronavirus | Así funciona la cámara térmica que detecta a las personas con fiebre

• Twitter: todos sus empleados trabajarán desde casa por el coronavirus

Síguenos en Twitter…