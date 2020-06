Tras su paso por El Comercio, Fabiola López fue una de las fundadoras del Ojo Público. Hace casi un año inició un nuevo proyecto en su carrera: puso en marcha Salud con lupa, un sitio web dedicado a analizar el estado de la salud pública no solo en el Perú, sino en toda la región.

En medio de una pandemia que sigue sin dar tregua, considera un virus del nuevo milenio ha demostrado que esta parte del mundo los sistemas de salud siguen siendo del siglo pasado.

- ¿Cómo nace Salud con lupa?

En El Comercio, incluso en la Unidad de Investigación, tuve la oportunidad de hacer varios temas sobre salud. Seguí el foco en mi paso por Ojo Público, hasta que se me dio la oportunidad de ganar una beca Knight del Centro Internacional para Periodistas, y aposté por un proyecto periodístico que cubriera una necesidad latinoamericana. Así nace Salud con Lupa. Fue todo un desafío, porque no he hecho ninguna especialización en periodismo científico. Pero lo que estamos aportando es esa mirada integral, para entender la salud pública más allá de lo clínico y de lo médico.

- Antes de esta pandemia ¿cómo veías la discusión sobre la salud pública?

Se ha evidenciado la ausencia de estos temas en la agenda informativa, sobre todo en temas que son urgentes. Esta pandemia nos ha demostrado la manera tan poco prioritaria con que los Estados y los mismos ciudadanos hemos tratado a la salud. Por eso es que nos ha golpeado tanto. Por eso es que en Salud con Lupa tratamos de entender la salud pública como un bienestar colectivo, no es un tema solo de los médicos sino un tema de todos. Las buenas decisiones políticas y económicas impactan directamente en la salud y por eso es necesario investigarla de manera transversal.

- Ha quedado claro que casi ningún sistema de salud del mundo estaba preparado para una situación como la que estamos viviendo…

Desde hace dos años la OMS viene advirtiendo que debíamos prepararnos para la “enfermedad X”, pero nadie hizo la inversión correcta, nadie hizo monitoreos de una amenaza que es tan presente desde siempre. Desde hace mucho tiempo se sabía que nuevas enfermedades iban a surgir. Lo que se ha subestimado mucho es el impacto que una de ellas podía causar. Cuando uno ve lo que se invierte en ciencia en los países de la región, se deprime. Pero luego vez que ni Estados Unidos pudo tener una respuesta clara porque su presidente no cree en la ciencia, y lo asumes como una gran derrota para todos. Ningún país va a estar realmente seguro mientras existan otros que no hayan tomado buenas decisiones en esta pandemia.

- Y eso no está pasando en todos los casos…

Para controlar esta pandemia, todos los sistemas de salud tendrían que estar respondiendo para fortalecerse. Pero no está ocurriendo. Nuestro continente está en el epicentro de la pandemia, pero ya estamos hablando de la reactivación económica porque somos muy desiguales. Esa poca inversión en salud pública se ha hecho muy notoria. En el Perú no hemos tenido el mínimo número de camas UCI para enfrentar una situación así. Después de tres meses estamos intentando equilibrar la situación. Y cuando haces la comparación con otros países de América Latina sobre qué tanto estábamos preparados, no salimos bien posicionados. Ni en términos de equipos ni de personal, y reformar eso en tres meses es muy difícil. En el Perú hemos comprobado qué tan abandonado ha estado el sistema de salud; qué tanto se ha subestimado el impacto que podría tener una pandemia.

- ¿Esa desigualdad es la que no permite los resultados, pese a seguir la estrategia de otros países?

Cualquier estrategia sanitaria que se quiera poner en marcha en el continente, y en particular en el Perú, se enfrenta a nuestros enemigos de siempre: nuestra precariedad en los sistemas de salud; la desigualdad social; a la corrupción. La corrupción en el sistema de salud mata, pues hace demorar las decisiones, causa los desabastecimientos.

- ¿Cuál es la principal enseñanza que nos está dejando esta pandemia?

Que si no se reforma el sistema de salud de manera integral, no vamos a poder enfrentar ninguna otra pandemia que se venga. Estamos teniendo demasiadas complicaciones. Nos hemos dado cuenta lo fragmentado que está nuestro sistema, que cada uno va por su lado. Responder a la emergencia ha sido bastante complicado y lo lamentable es que eso significa pérdidas de vida. Pese al gran esfuerzo, somos uno de los países con más tasa de mortalidad.

FICHA

Fabiola Torres, periodista. Cofundadora de Ojo Público y fundadora de Salud con Lupa.

Becaria Knight del Centro Internacional para Periodistas y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Ganadora del premio Gabriel García Márquez en la categoría cobertura por la serie Venezuela a la Fuga; del premio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la categoría Medio Ambiente por su reportaje Amarakaeri: la carretera que cruza el corazón de la Amazonía. Su experiencia incluye una década como reportera en el diario El Comercio (2004-2014).

