Creador de prótesis biónica es reconocido por la ONU: “Desde chiquito quise tener una prótesis como la de Luke Skywalker”

Enzo Romero tiene 32 años, es de Urubamba, en Cusco, “el valle sagrado de los incas”, dice con orgullo, y nació sin mano derecha. Quizás este hecho sea el que más ha marcado su vida, sus años de estudio y trabajo, pues lo motivó a crear una prótesis biónica y a ser hoy reconocido por las Naciones Unidas.

El investigador peruano fue seleccionado como uno de los 17 Jóvenes Líderes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Young Leaders for the SDGs), para el periodo 2025–2027, un reconocimiento que destaca su labor científica.

Romero no solo es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), también es co-fundador de LAT Bionics, proyecto con el que desarrolla prótesis biónicas personalizadas de miembro superior.

Ha trabajado varios modelos que vienen siendo probadas en más de 100 personas de Perú, México, Ecuador y Chile. Además, hay unas 300 personas en lista de espera.

Actualmente dicta los cursos de control automático, biomecatrónica y es asesor de tesis. Conversamos con el docente e investigador sobre su reciente distinción, el proyecto de prótesis biónica que él mismo utiliza, y el reto de la inteligencia artificial (IA).

- ¿Cómo recibe este nombramiento? ¿Lo esperaba?

No, porque el proceso fue sumamente exigente. Entiendo que más de 150 países participaron, cerca de 30 mil de postulantes, y al final solamente hemos quedado 17 personas seleccionadas.

Es una alegría inmensa, y sobre todo una responsabilidad. Yo siento eso, que no es simplemente un premio, sino que viene no con un trabajo, pero sí con una responsabilidad.

- ¿Y qué señala el nombramiento? ¿Cuáles fueron los motivos para su elección?

En lo que yo me enfoco tiene que ver con salud y bienestar, que justamente es el tema de generación de prótesis para personas con discapacidad en América Latina.

También apostamos mucho por reducir desigualdades. Sostenemos que no es la vida la misma para una persona sin discapacidad que una persona con discapacidad, ya sea que se trate pues por una condición congénita o a causa de un accidente, o la propia vida, que uno se va haciendo viejo.

Prótesis biónica permite realizar diversas actividades. Se adapta al usuario. (Foto: Difusión)

El proyecto de prótesis permite a las personas realizar diversas actividades. (Foto: Difisón)

Y, adicionalmente, apostamos por la generación de tecnología de manera local. No esperar a que este tipo de dispositivos vengan del extranjero, sino que apostemos por el talento que tenemos en cada región, en cada país, para poder generar soluciones. Yo creo que ese combo es el que ha permitido avanzar en todas estas etapas y ser seleccionado.

- Quería preguntarle por las prótesis biónicas. ¿En qué consisten y por qué son importantes, hablando también desde el punto de vista tecnológico?

Yo nací sin mi mano derecha y desde muy chiquito mi idea fue tener una prótesis como la de Luke Skywalker, de las películas de de Star Wars, y de alguna forma el sueño, el deseo, se quedó en alguna parte de mi mente. Entonces, dejo de vivir en Cusco, vengo a vivir a Lima, ingreso a la universidad Católica con el apoyo de mis papás y decido estudiar mecatrónica. Eventualmente estudio un año en el extranjero, como parte del programa de intercambio, porque había visto que en República Checa había un profesor que trabajaba esta propuesta de impresión 3D, alineado con prótesis de mano, manos robóticas.

Al regresar con esa experiencia me sumo al grupo de investigación en biomecánica y robótica aplicada [en la PUCP] bajo la dirección del Dr. Dante Elías, en el que diseñamos y desarrollamos tecnologías asistivas para personas con discapacidad, en cualquier nivel: rehabilitación, manos, piernas, temas del habla y demás. Y en 2016, con un fondo de Concytec, diseñamos y desarrollamos una prótesis de mano que podía mover cada uno de los dedos de forma independiente. Yo había pensado un sistema que podía transmitir a la persona la capacidad de sentir simplemente apretando en su antebrazo con la misma fuerza con la que sostuviera un objeto.

- Ahora, ¿la prótesis que está usando es única? ¿Cómo la han trabajado?

Correcto, es personalizada. Está hecha de acuerdo al tamaño de mi mano, porque lo que hemos hecho ha sido utilizar tecnologías de fabricación digital. Entonces, tenemos un escáner 3D para tener un digitalizado de la sección amputada.

Además… Jóvenes líderes Desde el 2016, y cada dos años, la Oficina del Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud destaca a jóvenes excepcionales que lideran los esfuerzos para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Según indica la página de Naciones Unidas, los jóvenes líderes pueden participar en programas de capacitación, en eventos clave en la ONU y otras actividades.

Luego, en computadora hemos generado nuestro propio software con el que solamente con las longitudes de un dedo, su diámetro y su longitud, podemos generar el resto de los dedos de la mano, la palma y el encaje protésico, que vendría a ser la zona más importante. Una vez que tenemos todas las piezas utilizamos impresión 3D para fabricar cada una de estas manos que pues están hechas a la forma y más importante, creo yo, el peso acorde a lo que la persona necesita, de manera que la espalda no esté desbalanceada respecto al al centro.

- ¿Y también pueden realizar movimientos? ¿Los dedos son articulados?

Correcto, dependiendo de cuál es el modelo de la prótesis. En este caso, este es nuestro modelo “Maki” [prótesis que usa], que solamente es de activación mecánica. Entonces, con un ligero movimiento yo puedo conseguir que la mano se abra y se cierre.

Y, además, como la longitud es larga de la extremidad, no tengo inconveniente como para poder escribir en computadora, sostener objetos, utilizar como una mano de apoyo. En cambio, cuando los niveles de amputación son más elevados, sí trabajamos con propuestas que sean cada vez más electrónicas, con control por sensores mioeléctricos, con un control de inteligencia artificial que se puede colocar dentro del brazo, que mejora la capacidad de poder reconocer cuál es la intención de la persona cuando está tratando de mover los dedos de la mano.

- Ahora, hablamos de prótesis biónicas. ¿Qué diferencia hay con una prótesis común, que incluso se venden en el mercado?

Digamos que tiene que ver con cuál es el nivel de control que hace que la prótesis funcione, qué tipo de señales fisiológicas son las tomadas del cuerpo.

En ningún momento nuestro desarrollo pasa por cirugías o tratar de colocar electrodos dentro del cuerpo. No, todo se hace de forma superficial, de forma bastante segura. Lo que ocurre es, para explicarlo en sencillo, cuando uno trata de mover los músculos, ya sea para hacer un puño o demás, uno puede darse cuenta que el músculo o se contrae o se expande, cada vez que nosotros tratamos de mover los dedos. Es una decisión que toma el cerebro, viaja por el sistema nervioso, los músculos se contraen o se expanden y con eso los dedos consiguen abrir o cerrarse. Lo que hacemos es que colocamos sensores que van por encima del cuerpo y que pueden leer esa pequeña diferencial de voltaje (que es su nombre técnico) cuando el músculo o se está contrayendo o se está expandiendo.

Entonces, con diferentes estrategias de control, eso quiere decir una computadora pequeñita, un microcontrolador instalado dentro de la prótesis o del encaje de prótesis, puede interpretar cuáles son esas señales de intención y luego conseguir que los motores se muevan dependiendo de qué es lo que la persona quería hacer.

Además, una prótesis biónica incorpora una batería, que cargas como lo harías con tu celular y vas caminando por el mundo haciendo funcionar tu prótesis.

- Hoy todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. En cuestión de prótesis, ¿qué oportunidades puede dar la IA?

Muchísimas. Lo que ocurre es que en los modelos clásicos, esto es un tema muy del control automático… la explicación más sencilla es como si fuera una chicharra paralizadora, la del Chapulín. Cuando él tocaba una vez, se pausaba, tocaba dos veces y nuevamente podía moverse. Imaginemos que ese tocar una vez es la intención de un músculo cuando se contrajo. Entonces, si la persona contrajo, tú puedes hacer que la prótesis solamente se cierre. Y cuando contraiga dos veces, que la prótesis se abra. ¿Qué es lo que ocurre? Que el nivel de casos positivos suele ser relativamente bajo. Digamos que de 10 intentos, seis pueden ser identificados con completa claridad utilizando esta metodología.

Naciones Unidas ha destacado el trabajo de Enzo Romero, quien trabaja en la creación de prótesis biónica. (Foto: Difusión / TED) / Ryan Lash

La inteligencia artificial se introduce en el tema protésico, o en tema de prótesis en general, para aumentar esta cantidad de casos de éxitos positivos. Entonces, con un control por inteligencia artificial se puede tener un mejor reconocimiento de cuál es la intención de lo que la persona está tratando de hacer. Pasar, por ejemplo, de estos seis de cada 10, elevarlos a ocho de cada 10. Y esto es muy importante en el tema protésico, porque si tú sientes que tu prótesis te hace caso, va a incrementar el número de veces que vas a utilizarla, ¿no? Porque vas a sentir que es una tecnología que te resulta útil.

- Profesor, usted ha sido nombrado como uno de las 17 personalidades jóvenes, y como persona que utiliza una prótesis, ¿qué mensaje podría darle también a los jóvenes que están trabajando en tecnología y que están en estas situaciones?

Sí, de lo que yo he visto a nivel internacional y de forma local, pues dicto clases en la universidad y veo el valor potencial que tenemos en nuestros estudiantes de ingeniería y de otras ramas, creería que lo más importante es, en primer lugar, no perder la fe, seguir apostando porque lo vale. Esto importa, es una causa con la que vale la pena comprometerse, porque, por último, si decides trabajar en temas de solución para personas con discapacidad, así sea que no tengas un impacto en millones de usuarios como los que podrías tener en cualquier otro tipo de emprendimiento, como de billeteras electrónicas y demás, le estás resolviendo la vida a una persona que sin esa tecnología asistiva no podría hacer nada más. Ya sea una silla de ruedas, hacer una prótesis de mano y hacer un sistema que le permita hablar o recuperar o le permita devolverle la capacidad de comunicarse.

Entonces, creería yo que mi recomendación a los jóvenes es que sigan apostando por la generación de este tipo de tecnología, si lo escogiste como tema de tesis, si lo escogiste como proyecto de investigación, yo te aseguro que el impacto que puedes generar con esto, porque no basta con que tú lo lleves como producto al final, de pronto tu tesis impulsa el desarrollo de que alguien tome eso como referencia y construya su propio dispositivo, pero así es como trabajamos en investigación.