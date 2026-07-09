Un grupo de investigadoras peruanas ha creado un parche con el que se busca mejorar la recuperación de heridas crónicas, como las que se generan en los casos de pie diabético, y que debido a su complejidad se han convertido en un desafío para la salud pública. El parche bioimpreso en 3D integra biomateriales y tecnologías de fabricación avanzada, que apunta a la regeneración del tejido.

Este tipo de parche fue trabajado por un equipo de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Las heridas crónicas pueden tardar meses en cicatrizar y afectar seriamente la calidad de vida de los pacientes”, indicó Rene Flores, investigadora postdoctoral del proyecto y docente de la PUCP.

Una de las claves está en aprovechar el potencial de la bioimpresión 3D. Además, el parche está compuesto por alginato, un biomaterial que proporciona soporte estructural, y Aloe vera, reconocido por sus propiedades bioactivas. Ambos componentes se integran mediante tecnología de bioimpresión 3D.

Esta tecnología permite fabricar una microarquitectura porosa de alta precisión que optimiza el desempeño funcional del parche, favoreciendo la absorción del exudado, el intercambio de gases y la generación de un microambiente propicio para la regeneración tisular y la reparación de heridas.

La bioimpresión 3D es uno de los puntos clave en la producción del parche. (Foto: PUCP)

“La arquitectura porosa del parche facilita el manejo del exceso de fluidos, mantiene una adecuada permeabilidad al oxígeno y crea condiciones favorables para la recuperación del tejido”, precisó Fanny Casado, responsable técnica del proyecto y docente de Ingeniería de la PUCP.

Actualmente, el parche bioimpreso se encuentra en una etapa de desarrollo tecnológico preclínico (TRL 4); los siguientes pasos del proyecto incluyen definir la formulación final, evaluar el desempeño del biomaterial y realizar estudios preclínicos que permitan generar evidencia sobre su seguridad y usabilidad.

Luego, podrá evaluarse la eficacia y continuar su progresión hacia niveles superiores de madurez tecnológica y su potencial aplicación en medicina regenerativa.