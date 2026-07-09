El parche permitiría la recuperación de peruanos que sufren de heridas crónicas. (Foto: Difusión)
El parche permitiría la recuperación de peruanos que sufren de heridas crónicas. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Un grupo de investigadoras peruanas ha creado un parche con el que se busca mejorar la recuperación de heridas crónicas, como las que se generan en los casos de pie diabético, y que debido a su complejidad se han convertido en un desafío para la salud pública. El parche bioimpreso en 3D integra biomateriales y tecnologías de fabricación avanzada, que apunta a la regeneración del tejido.

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