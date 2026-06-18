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Resumen

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Chip sensor conectado mediante cables de unión e insertado en la cámara de lectura eléctrica y de análisis de gases.
Chip sensor conectado mediante cables de unión e insertado en la cámara de lectura eléctrica y de análisis de gases.
/ UC Berkeley
Por Agencia EFE

Un chip con sensores a partir de 16 materiales dentro de una pequeña cámara cerrada y nanotubos de carbono, ese es básicamente el aspecto de una nueva ‘nariz electrónica’ que puede detectar alimentos en proceso de deterioro y alérgenos de los frutos secos con una precisión global del 92,6 %.

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