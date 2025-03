Desde la era del infame “Shaq Fu”, juego en el que basquetbolista Shaquille O’Neal protagoniza lo que caritativamente puede calificarse una mala copia de “Mortal Kombat”, los deportistas y los juegos de pelea han mantenido una respetuosa distancia. Una tregua que ha sido rota por Cristiano Ronaldo, que se acaba anunciar será incorporado al título “Fatal Fury” en, quizás, el crossover más inesperado de los últimos tiempos.

Su aparición en el cuadrilátero será el 24 de abril, cuando SNK lance “Fatal Fury: City of the Wolves”, el primer juego en esta pionera franquicia de juegos de pelea en 26 años, precursora junto a “Art of Fighting” de la más popular saga “King of Fighters”.

En total, habrán 15 peleadores en el título, que además de Cristiano Ronaldo también incluye a personajes populares como Terry Bogard y Mai Shiranui, personajes que también dieron un reciente salto entre compañías para incorporarse al “Street Fighter 6” de Capcom.

Un video compartido por SNK muestra que, apropiado a su profesión, Cristiano Ronaldo pelea primariamente sus piernas ayudado por lo que parece ser un balón de fútbol hecho de energía.

Aún no se sabe cómo se justificará la presencia del cinco veces ganador del Balón de Oro en el juego, aunque su descripción en la página web de “Fatal Fury” adelanta que “(Ronaldo) aprovecha su tiempo libre para visitar South Town y perfeccionar sus nuevas habilidades futbolísticas. Las diversas técnicas que ha desarrollado jugando al fútbol le convierten en una fuerza imparable, incluso para los luchadores veteranos.»

Cabe señalar que esta no es la primera aparición de Cristiano Ronaldo en un videojuego no futbolístico y en 2015 el deportista apareció en el título “Ronaldo & Hugo: Superstar Skaters” para móviles.

“Fatal Fury: City of the Wolves” saldrá el 24 de abril para PlayStation 4 y 5, Xbox Series y PC (Steam y Epic).