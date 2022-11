Desde que Elon Musk tomó el mando de Twitter, la decisiones tomadas en relación a la red social no han pasado desapercibida para los usuarios. La gran cantidad de despidos en la plataforma y la sobrexigencia al resto de los empleados por parte del magnate han sido de los temas más comentados en los medios.

Aunque Musk siempre ha sido conocido por las largas jornadas laborales que él mismo se impone, en este caso han sido mayores los esfuerzos que le solicitó al personal de Twitter, en su afán por ‘salvar’ la plataforma.

No obstante, para comprender la cultura de trabajo que posee el empresario, es necesario tener en cuenta sus inicios en el ámbito laboral. Como se sabe, cuando Musk apenas tenía 17 años, dejó Sudáfrica por Canadá y tuvo algunos trabajos con los que salir adelante.

¿Cuál de los empleos fue el primero de Musk? La respuesta podría explicar por qué, actualmente, le exige tanto a sus trabajadores.

El primer trabajo de Musk

En el libro ‘Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future’ de Ashlee Vance, se cuenta cómo el multimillonario logra llegar a la universidad, luego de atravesar una serie de arduos trabajos.

Al llegar a Canadá, Elon Musk se dirigió a la granja de su primo en la provincia de Saskatchewan. Luego de un tiempo, Musk preguntó en la oficina de empleo local qué trabajos eran los mejor pagados, y ahí logró obtener su primer trabajo: limpiador de salas de calderas.

Musk cuenta en la biografía que tuvo que “ponerse este traje para materiales peligrosos y luego meterse en este pequeño túnel en el que apenas cabes. Luego, tienes que palear, y coges la arena y la sustancia viscosa y otros residuos, que todavía están humeantes, y tienes que sacarlos por el mismo agujero por el que entraste”.

Después de un tiempo, el empresario dejó el trabajo —y los que tomó luego de este—para dedicarse a la tecnología. Sin embargo, su primer empleo, y el esfuerzo que puso en él, calaron tanto en sus valores empresariales, que ahora solicita el mismo esfuerzo en los empleados que trabajan con él.