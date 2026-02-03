¿Cuál fue la empresa operadora con el mejor desempeño en el servicio de internet móvil en 2025?

En general, el internet móvil en Perú ha tenido un mejor desempeño durante el 2025. Lo que muestra una mejor calidad en la experiencia del usuario y permite conocer qué empresas han tenido una mejor práctica.

Según el Organismo Supervisor de Inversión Pública en Telecomunicaciones (Osiptel), el promedio ponderado de los indicadores de internet móvil para redes 4G, durante el 2025, fue de 77.88 % a nivel nacional, lo que representó una mejora respecto al promedio obtenido en 2024 (75.60 %).

Los datos obtenidos por el Panel de Monitoreo del Internet Móvil revelan que Entel (79.18 %) y Claro (78.60 %) tuvieron los mejores desempeños en la evaluación anual de indicadores, con promedios por encima de la media anual (77.88 %). A continuación, se ubicaron Bitel (77.42 %) y Movistar (75.71 %).

¿Qué toma en cuenta este ranking? Entre los aspectos están el promedio de los indicadores de velocidad de subida y bajada, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura. Según el organismo, estos permiten una visión integral del desempeño del servicio de internet móvil ofrecido desde la calidad de experiencia del usuario.

En general, hubo una mejora en los indicadores de internet móvil. (Foto: Difusión)

También se puede conocer qué regiones tienen mejor desempeño de internet. (Foto: Difusión)

Y si se evalúa por regiones, Tumbes (81.32 %), Callao (79.97 %) y Lima (79.68 %) tuvieron los mejores rendimientos, mientras que las regiones con los menores promedios ponderados fueron Madre de Dios (75.77 %), Amazonas (75 %) y Loreto (70.80 %).

Desempeño por indicador

La evaluación también permite conocer el desempeño por cada indicador. Durante el 2025, la velocidad de descarga (bajada) para redes 4G promedió 12.10 megabits por segundo (Mbps), un resultado mayor al reportado en 2024 (11.46 Mbps), lo que permitió que los usuarios pudieran conectarse a sus redes sociales, participar en videollamadas, emplear aplicativos, entre otros, en condiciones adecuadas.

Por su parte, el indicador de latencia tuvo un promedio nacional de 55.65 ms (milisegundos), lo que representó una mejora respecto al 2024 (70.32 ms). A diferencia de la velocidad, la latencia hace que el video que reprodujeron los usuarios o la videollamada a la que se conectaron, fuese recepcionada con mayor o menor retardo.

Respecto al tiempo de cobertura, a nivel nacional, registró un promedio de 92.55 %, superior al alcanzado el año previo (90.99 %). Es decir, los usuarios estuvieron conectados a una red 4G en este tiempo, lo que significaría una mejor experiencia en navegación de diversos contenidos en ese periodo en dicha tecnología.

En tanto, el indicador de pérdida de paquetes de datos (cuyo mal desempeño puede ocasionar la interrupción de alguna sesión de datos o que recibamos o enviemos información con retrasos, intermitencia o de manera incompleta, en audio y videoconferencias, por ejemplo), registró un promedio de 0.80 % a nivel nacional, lo que significó una mejora frente al resultado de 2024 (0.94 %). Y, finalmente, el indicador de velocidad de subida tuvo un promedio nacional de 3.08 Mbps a lo largo de 2025.