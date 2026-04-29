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Resumen

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A un lado el mar y el eco de las olas, la extensa arena contrasta con un campo de totorales, y el sol se vuelve aplastante en el Centro Arqueológico de Áspero. Mientras avanzo entre sus huacas resulta increíble imaginar que hace miles de años otras personas también anduvieron este lugar, al sur de Supe Puerto, en Barranca. Caminaron, pescaron, intercambiaron alimentos y también investigaron los astros.

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