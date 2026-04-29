A un lado el mar y el eco de las olas, la extensa arena contrasta con un campo de totorales, y el sol se vuelve aplastante en el Centro Arqueológico de Áspero. Mientras avanzo entre sus huacas resulta increíble imaginar que hace miles de años otras personas también anduvieron este lugar, al sur de Supe Puerto, en Barranca. Caminaron, pescaron, intercambiaron alimentos y también investigaron los astros.

Sí, ese es uno de los últimos hallazgos. Se trata de una estructura que sería un observatorio astronómico, y que viene siendo evaluado por el equipo de la doctora Ruth Shady, ya que abre nuevos aspectos de la civilización Caral.

La misma investigadora nos acompañó hasta allá y explicó que Áspero fue una ciudad pesquera, y es uno de los 12 centros urbanos relacionados a Caral, la civilización más antigua de América.

“Ellos han estado siempre viendo el movimiento de los astros para poder caracterizar qué condiciones de vida iban a tener, porque no hay dos territorios iguales, hay cambios siempre periódicos en las condiciones de vida”, explica la doctora.

Ruth Shady (c), acompañada por David Palomino, jefe de campo de Áspero, y su equipo de investigadores. / Daniel Bedoya Ramos

Jhordan Vallejos Martinez, arqueólogo que lideró la excavación en el observatorio astronómico. / Daniel Bedoya Ramos

Esta estructura se podría relacionar a otros observatorios hallados en la misma ciudad de Caral. Por ello despierta la curiosidad de los investigadores.

“En Caral, y ahora acá también, creemos que se ha encontrado uno -recién está excavándose-, pero por las características y su ubicación podría ser también un observatorio astronómico” , indicó la especialista a este Diario. Y es que al ser una ciudad pesquera, para esta labor era importante conocer los cambios en el mar y el movimiento de los astros.

David Palomino, jefe de campo del centro arqueológico, indica que el hallazgo se encuentra en la periferia sur. Se llega luego de pasar por la Huaca de los Ídolos y la Huaca Alta.

La estructura hallada se encuentra cerca de la Huaca Alta, frente al mar de Supe Puerto. / Daniel Bedoya Ramos

“Físicamente corresponde a una doble plataforma ovalada y circular que tiene en el centro, pues, un lito rectangular, colocado a manera vertical”, indicó.

La excavación ha tomado alrededor de un año. El equipo fue liderado por el arqueólogo Jhordan Vallejos Martinez, junto a otros cuatro trabajadores. Explica que este descubrimiento no fue casualidad: se tomó en cuenta investigaciones anteriores basadas en estudios de Caral, la presencia de ajuares funerarios y la expansión gradual del entorno.

Sin embargo, luego de identificar el espacio, se dieron cuenta que “es muy grande el depósito de relleno de ocupaciones posteriores”. Hoy continúa su labor, un trabajo duro que lo llena de orgullo.

“Esto es un gran avance. También ayuda mucho, más que todo en tratar de entender cómo está funcionando todo este espacio y cómo poder aportar al entendimiento de la sociedad caralina”, nos dice el especialista.

Las respuestas en los astros

Huanca. Esta es una palabra clave para entender el funcionamiento de la estructura hallada en Áspero.

Indica Vallejos Martínez que una huanca “es una piedra incrustada”, en este caso sobre plataformas que podría ser usada para entender tanto movimientos astronómicos y posiblemente cambios climáticos.

Por su forma recuerda al Intihuatana, que muchos pueden haber apreciado en Machu Picchu. Y sí, también es un tipo de huanca, señala Vallejos Martínez.

“Esta información que se tiene de épocas ya muy posteriores, como son la época Inca, nos ayudan a tratar de identificar su posible funcionamiento”, indicó.

Las plataformas están construidas con piedras de canto rodado. Aun falta mucho por excavar. / Daniel Bedoya Ramos

Uno de los puntos claves en el funcionamiento es la proyección de sombra. / Daniel Bedoya Ramos

¿Cómo funcionaba? La proyección de sombras sería importante en este punto.

“Toda piedra hincada vertical -en este caso es bastante particular que esté en la parte central- tiende a proyectar ciertas sombras. Eso en el mundo andino ya es bastante practicado, e incluso desde la civilización Caral se buscar estudiar los movimientos del sol”, indica David Palomino.

Sin embargo, en el caso de Áspero estaría más relacionado al estudio de la Luna. Explica también que se debe más porque “está relacionada con la actividad de los pescadores, lo que son las altas o bajas mareas que los pescadores necesitan conocer”.

La piedra incrustada o huanca tiene una altura de 22 centímetros, mientras que las plataformas alcanzan los 9 metros de diámetro, en la primera base, y la segunda llega a los 4 metros de diámetro. Básicamente está construido en base a cantos rodados y guijarros pequeños.

“El punto visual donde está es bastante importante con respecto, pues, a la desembocadura del río Supe, la parte baja del valle, y obviamente esa arquitectura pues permitía también a los pescadores conocer sobre los cambios ambientales”, explica, como es el caso del fenómeno de El Niño que podía determinar la ausencia de anchoveta y el choro morado, alimentos importantes en la zona.

Una ciudad del pasado en el presente

Recuerda Ruth Shady que hace 21 años iniciaron las investigaciones, pero no fue nada fácil.

“No había mucho que ver y por casi 30 años estuvieron usándolo como botadero. Tuve que hablar con el alcalde de turno, me escuchó y se comprometió. Le dije que parecen cerros pero no son cerros, son edificios que a lo largo de los años se han ido cubriendo”, rememoró mientras explica cómo se descubrió cada una de las huacas en Áspero.

Se retiraron unas 8 mil toneladas de basura para abrir camino.

Una de las huacas más importantes es la Huaca de los Ídolos y, para el 2015 se encontró la llamada “Dama de los cuatro Tupus”. Luego, otros hallazgos son el “Varón de élite” y “La niña de las aves”.

Pasacalle y representación de Áspero, a cargo de escolares, maestros y padres de Supe Puerto. / Daniel Bedoya Ramos

El sitio arqueológico de Áspero se encuentra abierto al público. / Daniel Bedoya Ramos

Estos entierros muestran el contacto que tenían con la Selva. Para el caso de “La dama de los cuatro tupus” sus prendedores eran representación de un ave y de un mono, que corresponde a monos aulladores o monos de la selva. Incluso en uno de los entierros se halló plumas de Guacamayo.

Señala Palomino que “esta época corresponde a la de mayor apogeo porque hay mayor interacción con otras regiones, la selva y también de la sierra”.

Estos personajes se han adaptado muy bien al siglo XXI. Como parte de la celebración de los 21 años de Áspero, los vecinos de Supe Puerto organizaron un pasacalle. Niños, adolescentes, maestros y padres de familia vestidos como pescadores de hace tres mil o cinco mil años, emulando a la Dama de los cuatro Tupus, al Varón de élite o a La niña de las aves.

“Lo que nosotros tenemos que aprender, como sociedad en todo caso, es precisamente mirar al pasado y ver también de que en las poblaciones de hace 5.000 años ya habían aprendido a conocer el territorio y prever los desastres”, indica el jefe de campo de Áspero. ¿Podremos hacerlo?