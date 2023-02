Las polémicas están rondando alrededor de Netflix. Y esta vez es acerca de una reciente producción original en Japón. Se trata de un corto de anime que ha sido creado con el uso parcial de la inteligencia artificial.

El corto se llama The Dog and the boy (‘Perro y niño’) y trata de un niño que encuentra a un perro robótico para luego convertirse en mejores amigos. Tras varios momentos juntos, un acontecimiento catastrófico los separa. Así dotando al cortometraje de una dosis de drama y melancolía. Sin embargo, lo que está bajo mira no es la trama, sino la realización de fondos y escenarios trabajados por la IA.

El corte es un trabajo entre la IA y los creadores humanos. (Foto: Netflix) / TORU HANAI

Y lo que ha dicho Netflix del porqué ha preferido usar la IA y dejar de lado al talento humano, es que se trata de un intento suyo por ayudar a la problemática de la poca mano de obra que existe en la industria del anime. Asimismo, hace énfasis en que este tipo de tecnología es solo una herramienta para los creadores descartando así la idea de crear filmes solo hechos por la inteligencia artificial.

El español, afirma que, actualmente en Japón esta industria está pasando por un mal momento y están sufriendo el retraso de nuevas producciones. No obstante, en redes sociales acusan a Netflix de no ser exactos en su justificación pues señalan que no falta trabajadores sino la inversión de la compañía en los salarios y formación de los creadores.





Otra de las molestias de los usuarios es acerca a los créditos que aparecen al final del corto, ya que como diseñador de los fondos se menciona a la “IA (+Humano)”. Por lo que, no se está reconociendo a los animadores que trabajaron de la mano con la inteligencia artificial.

Aquí el corto disponible en YouTube: