Los ciberdelincuentes están utilizando mensajes de WhatsApp con supuestos descuentos o beneficios económicos para engañar a usuarios y robar información personal mediante enlaces sospechosos o códigos QR, advirtieron especialistas en ciberseguridad.

En los últimos días se han detectado campañas fraudulentas que incluso suplantan la identidad de empresas conocidas, como compañías de servicios, para ofrecer falsas promociones o bonos en los recibos. El objetivo es que las víctimas ingresen a enlaces que redirigen a páginas falsas diseñadas para capturar datos personales o bancarios.

Este método forma parte de una modalidad conocida como “quishing” (QR phishing), que utiliza códigos QR o enlaces aparentemente legítimos para dirigir a los usuarios a sitios fraudulentos o instalar software malicioso en sus dispositivos.

“Hoy vemos campañas que combinan urgencia y beneficios económicos para presionar a las personas a actuar sin pensar. Un simple clic puede exponer información sensible o incluso comprometer el dispositivo”, explicó Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, country partner de Bitdefender en Perú.

Los mensajes suelen replicar la imagen de instituciones o empresas reconocidas para aumentar su credibilidad y, en algunos casos, incluyen formularios falsos o incentivan a reenviar el contenido a otros contactos, lo que amplifica el alcance del fraude.

Ante este tipo de amenazas, los expertos recomiendan desconfiar de mensajes que prometen beneficios económicos urgentes, evitar abrir enlaces o escanear códigos QR de origen desconocido y verificar siempre las promociones en los canales oficiales de las empresas antes de compartir datos personales.