Resumen

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Los mensajes suelen replicar la imagen de instituciones o empresas reconocidas para aumentar su credibilidad. (Foto: Freepik)
Los mensajes suelen replicar la imagen de instituciones o empresas reconocidas para aumentar su credibilidad. (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

Los ciberdelincuentes están utilizando mensajes de WhatsApp con supuestos descuentos o beneficios económicos para engañar a usuarios y robar información personal mediante enlaces sospechosos o códigos QR, advirtieron especialistas en ciberseguridad.

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