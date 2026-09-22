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Resumen

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El Nobel de Física David Gross ha expresado su preocupación por el futuro de la humanidad. (Foto: Magnific.com)
El Nobel de Física David Gross ha expresado su preocupación por el futuro de la humanidad. (Foto: Magnific.com)
Por Grupo GDA

Durante gran parte de su carrera, David Gross se concentró en algunas de las preguntas más abstractas de la física: qué mantiene unida la materia y cómo se comportan sus componentes fundamentales.

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