Una inusual pelea entre un humano y un robot humanoide sorprendió a los asistentes de un evento realizado en San Francisco, Estados Unidos. El creador de contenido Frankie LaPenna ingresó a una jaula de artes marciales mixtas para enfrentarse a un EngineAI T800, caracterizado con una apariencia que recuerda a Terminator.

El enfrentamiento formó parte de una exhibición de Robot Entertainment Kombat (REK) y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a LaPenna lanzar varios golpes contra la estructura metálica de su rival, hasta que el robot responde con una patada que termina enviándolo al suelo.

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Pese a lo llamativo de la escena, el robot no combatía de manera autónoma. El T800 era controlado a distancia por una persona mediante un sistema de telepresencia que utiliza realidad virtual y sensores corporales. La inteligencia artificial se encargaba principalmente de tareas como mantener el equilibrio y corregir la postura de la máquina.

We just made history with the first Human VS Terminator robot fight.



Frankie LaPenna gave it his all 🥊 More fight footage coming soon! pic.twitter.com/iADpv9d8Wg — REK (@REK) September 20, 2026

El humanoide utilizado en la demostración mide cerca de 1,83 metros y pesa alrededor de 75 kilos. Según la información difundida sobre el evento, equipos de este tipo pueden alcanzar un valor aproximado de US$100.000.

La pelea no contó con jueces, puntuación ni un reglamento competitivo público, pues se trató de una demostración tecnológica y de entretenimiento. Sin embargo, las imágenes generaron numerosos comentarios en redes sociales, entre usuarios sorprendidos por las capacidades del robot y otros que compararon la escena con una película de ciencia ficción.