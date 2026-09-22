Robot humanoide de enfrenta a influencer Frankie LaPenna.
Robot humanoide de enfrenta a influencer Frankie LaPenna.
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Una inusual pelea entre un humano y un robot humanoide sorprendió a los asistentes de un evento realizado en San Francisco, Estados Unidos. El creador de contenido Frankie LaPenna ingresó a una jaula de artes marciales mixtas para enfrentarse a un EngineAI T800, caracterizado con una apariencia que recuerda a Terminator.

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