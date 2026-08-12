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Resumen

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El examen de admisión de la UNAM abrió un debate sobre el uso de la inteligencia artificial en estas pruebas. (Foto: generada con IA / Gemini)
El examen de admisión de la UNAM abrió un debate sobre el uso de la inteligencia artificial en estas pruebas. (Foto: generada con IA / Gemini)
Por Agencia EFE

La polémica prueba de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se repetirá este miércoles de forma presencial, con miles de aspirantes en las aulas, en un giro que expertos mexicanos analizan como una prueba de los límites de la inteligencia artificial (IA) para supervisar evaluaciones masivas.

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