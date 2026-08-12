La polémica prueba de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se repetirá este miércoles de forma presencial, con miles de aspirantes en las aulas, en un giro que expertos mexicanos analizan como una prueba de los límites de la inteligencia artificial (IA) para supervisar evaluaciones masivas.

Entre mayo y junio, la UNAM, la mayor universidad pública de México y una de las mayores de América Latina, con más de 350.000 estudiantes, aplicó por primera vez completamente en línea su examen de ingreso a licenciatura.

Sin embargo, suspendió posteriormente las inscripciones tras detectar resultados estadísticamente atípicos y posibles irregularidades, incluido el uso de IA u otras formas de ayuda externa.

Para verificar los resultados, la institución convocó a 58.783 aspirantes a una evaluación presencial, que se llevará cabo del 12 al 19 de agosto únicamente en Ciudad de México, León (centro), Oaxaca (suroeste) y Tijuana (noroeste).

Tras las irregularidades detectadas en el primer examen de admisión en línea, especialistas consultados por EFE consideran que el episodio también obliga a replantear un modelo basado en la memorización y avanzar hacia evaluaciones que midan habilidades y puedan combinarse con otro tipo de pruebas.

IA: oportunidad, no riesgo

Para Alexandro López González, coordinador de la nueva Ingeniería en Inteligencia Artificial (IA) de la Universidad Iberoamericana (UIA), el uso de esta tecnología en la educación no supone tanto un riesgo como una oportunidad para transformar la forma de evaluar.

“No es un riesgo, es una oportunidad para cambiar, para mejorar (...) todos estos nuevos métodos de inteligencia artificial a lo que vienen es a cambiar nuestra forma de actuar, de pensar, de ver el mundo que nos rodea”, explicó a EFE.

El experto consideró que este difícil episodio para la UNAM “indica que hay un proceso de ensayo, un proceso en el que tenemos que modificar la forma en que se vienen haciendo las cosas” y algo que muestra, dice, “es que tenemos que pasar de esta mentalidad de evaluar lo que alguien puede memorizar, a evaluar las capacidades de las personas”.

López González sostuvo que la IA obliga a abandonar los exámenes centrados en repetir información y avanzar hacia evaluaciones de capacidades más complejas, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la argumentación, la creatividad y la justificación de decisiones.

De nuevo en línea con grupos cortos

Luis Maciel, doctor en biología experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y creador de contenido educativo conocido como El profe Luis, considera que un eventual regreso al examen en línea debería comenzar con grupos más pequeños.

La UNAM, explicó, tiene carreras con muy poca demanda “y se podría elegir alguna de esas carreras y empezar a probar un examen en línea con muchos menos aspirantes, controlando mejor las variables para saber a qué retos se va a enfrentar en el caso de querer aplicar nuevamente un examen general en línea”.

Maciel, que suma 190.000 seguidores en Facebook y prepara a alumnos para exámenes de admisión, considera que el uso de IA para supervisar una prueba masiva “no solo está justificado, sino que es deseable” que este presente para determinar, en qué casos debe haber una revisión más profunda y tratar de identificar ciertos comportamientos de los aspirantes".

La opción múltiple como primer filtro

Sobre la prueba de la UNAM, compuesta por 120 ejercicios de opción múltiple, Maciel opinó que “para un examen de admisión como el que se tiene ahora, ese debería ser el primer filtro y de ahí pasar a una prueba escrita donde el aspirante responda a preguntas abiertas, resuelva ejercicios más complejos o presente un ensayo”.

En lo personal, apuntó, “un solo examen de admisión no evalúa realmente todas las habilidades de un estudiante y el hecho de que sea de opción múltiple (...) en cierto modo puede ‘maquillar’ un poco las habilidades reales del estudiante”.