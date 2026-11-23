El videojuego Grand Theft Auto VI ya está disponible en todo el mundo en las consolas PlayStation 5 y XBOX Series X|S. Grande fue la sorpresa de los fans peruanos al ver que el esperado juego muestra la bandera peruana en uno de sus escenarios.

El videojuego GTA 6 se convirtió en tendencia en redes sociales debido a su éxito en ventas. Además, el influencer peruano Phillip Chu Joy mostró que en el mapa del Centro aparecen banderas internacionales, incluyendo la peruana. Otros gamers también compartieron videos de la bandera del Perú en el videojuego.

La bandera peruana también aparece en un mercado del mismo mapa:

Sale más de una vez la bandera peruana en GTA VI 🇵🇪 https://t.co/9OxpoOJ7yL — Sofía Pichihua (@zophiap) November 20, 2026

¿De qué va Grand Theft Auto VI o GTA 6?

Vice City, EE. UU. Jason y Lucía siempre han sabido que tienen todas las de perder, pero, cuando un golpe que parecía fácil sale mal, se ven atrapados en el lado más oscuro del lugar más soleado de EE. UU., en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, y obligados a depender más que nunca el uno del otro si es que quieren salir con vida.

Grand Theft Auto VI se desarrolló completamente desde cero para brindar la mejor experiencia posible para la actual generación de consolas, con 30 fotogramas por segundo que llevan a ambas consolas a su límite máximo para dar vida al inmenso mundo de Leonida, a la vez que se mantiene la densidad y fidelidad visual de todos sus entornos y habitantes.

PlayStation 5 Pro ofrece imágenes impresionantes, con una claridad mejorada a través de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y sombras con trazado de rayos solo disponibles en PlayStation 5 Pro.

Grand Theft Auto VI para PS5 integra plenamente en todo el juego la función de respuesta háptica de alta fidelidad de los controles DualSense, configurable en los ajustes de accesibilidad, así como un renderizado espacial mejorado que procesa todos los sonidos del juego con la tecnología de audio tridimensional de Tempest y tiempos de carga optimizados, por eso es que Grand Theft Auto VI se juega mejor en consolas PlayStation 5.

El juego también está disponible a través de XBOX Cloud Gaming en consolas XBOX Series X|S y XBOX One, con los ajustes de gráficos de XBOX Series S. Al igual que en todas las transmisiones a través de la nube, la velocidad de conexión y otros factores técnicos pueden influir en el rendimiento del juego, por lo que la experiencia puede ser diferente a la versión del juego en tu consola local. GTA6 también admite el juego remoto en PlayStation y XBOX.

Por otro lado, el Grand Theft Auto VI: The Album ya está disponible para escucharse en todo el mundo. El lanzamiento incluye 34 canciones originales, entre ellas temas totalmente nuevos de Playboi Carti, Lana Del Rey, Don Toliver, Dua Lipa, JENNIE, JHAYCO, Zara Larsson, Gunna, Burna Boy, y otros.