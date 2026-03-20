Señala la iniciativa que la declaración tiene “la finalidad de promover el inicio de los estudios correspondientes a su creación y posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial”.

Vale recordar que, conforme a un informe de la agencia Andina, el dictamen aprobado se sustenta en el Proyecto de Ley 12623/2025-PE, y que fue aprobado en primera votación durante la sesión plenaria del 12 de marzo último. En dicha ocasión obtuvo 76 votos a favor, 8 votos en contra y 11 abstenciones.

Por ortro lado, dicho proyecto fue presentado por la ex presidenta Dina Boluarte y Eduardo Arana, su jefe de gabinete ministerial.

Ahora, está en manos del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Defensa, coordinar las acciones para concretar el proyecto, que

En el proyecto se señala la necesidad de dicho puerto debido a que “el fortalecimiento de las capacidades espaciales se ha convertido en una prioridad estratégica para las naciones”.