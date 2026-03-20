Resumen

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Puerto espacial nos pone dentro de la carrera espacial. (Foto referencial: freepik.es)
Puerto espacial nos pone dentro de la carrera espacial. (Foto referencial: freepik.es)
Por Redacción EC

Señala la iniciativa que la declaración tiene “la finalidad de promover el inicio de los estudios correspondientes a su creación y posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial”.

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