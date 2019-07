'Deepnude' | Duro golpe contra la app que desnuda artificialmente a mujeres

La popular plataforma de repositorios remotos de código GitHub está prohibiendo los desarrollos y entradas relacionadas al código de DeepNude, la aplicación que usaba inteligencia artificial para crear falsas imágenes de desnudos de mujeres.



La decisión llega semanas después de que la aplicación original afirmara que ya no estaría disponible, y reportes denunciaran la existencia de copias parciales y versiones modificadas en la plataforma de desarrollo de software propiedad de Microsoft.

Según GitHub, el código viola sus reglas contra el "contenido sexualmente obsceno". En los últimos días, según dijo a Motherboard, la plataforma eliminó varios repositorios, incluyendo uno que fue ejecutado por el que sería el creador oficial de la aplicación

¿Qué es un 'deepnude'?

Semanas atrás, en medio de las preocupaciones por falsos videos realistas, conocidos como deepfakes, saltó a la fama un desarrollo que usa IA para desnudar a mujeres de forma artificial. La app usaba desnudos reales y los superponía sobre fotografías únicamente de mujeres, en una técnica que opera de la misma forma en que funcionan populares filtros de redes sociales que lo convierten en un bebé o un adulto mayor.



Aunque el DeepNude no inventó el concepto de los falsos desnudos, que eran realizables con habilidades en programas de edición fotográfica como Photoshop y en imágenes preferiblemente de mujeres en bikini, la aplicación generaba resultados realistas que podían ser producidos por cualquier persona sin habilidades técnicas. Con ello, se facilita la reproducción de piezas de la mal llamada pornografía de venganza.



A pesar de que la aplicación original ya no está disponible, porque según dijeron los creadores en Twitter no podían dar soporte a tanta demanda, la semana pasada algunas copias de la aplicación aún estaban disponibles en línea, incluso en GitHub, que es utilizada para todo tipo de desarrollos dentro de la comunidad de desarrolladores del mundo.

Según un tuit de la cuenta de DeepNude, quienes habían pagado por la versión sin limitaciones recibirían reembolsos. (Captura de pantalla) Agencias

Prohibición del código

Github, como una de las plataformas de desarrollo de software más utilizadas por su capacidad de trabajo en simultáneo, tiene algunas restricciones sobre el material que es cargado en sus servicios. Según las reglas, el "contenido sexual no pornográfico puede ser parte de su proyecto, o puede presentarse con fines educativos o artísticos", pero si hay una prohibición del contenido "pornográfico" u "obsceno".



Tras varios reportes, analistas y políticos de EE. UU. han dicho que esta tecnología amenaza a las mujeres que podrían ser acosadas con desnudos falsos. En el Estado de Virginia, recientemente se actualizó la ley contra la difusión de contenido explícito sin consentimiento, donde se incluyeron los falsos montajes y ediciones fotográficas como los deepnudes.



Si bien la dispersión del código fuente es inevitable, la decisión de GitHub podría hacer que la aplicación sea más difícil de encontrar y que su algoritmo sea más difícil de manipular libremente.

Fuente: El Tiempo/GDA