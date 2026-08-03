icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta foto submarina tomada el 9 de julio de 2026 muestra a Shoichi Ikeno, director de la empresa local de buceo Lagoon, practicando esnórquel sobre un arrecife de coral en una zona poco profunda del mar cerca de la aldea de Onna, en la prefectura de Okinawa. (Foto por Philip FONG / AFP)
Esta foto submarina tomada el 9 de julio de 2026 muestra a Shoichi Ikeno, director de la empresa local de buceo Lagoon, practicando esnórquel sobre un arrecife de coral en una zona poco profunda del mar cerca de la aldea de Onna, en la prefectura de Okinawa. (Foto por Philip FONG / AFP)
/ PHILIP FONG
Por Agencia AFP

Científicos y conservacionistas intentan revivir y reforzar los famosos arrecifes de coral de la isla japonesa de Okinawa, diezmados dos años atrás por un blanqueamiento causado por el calentamiento de las aguas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.