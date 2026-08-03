Científicos y conservacionistas intentan revivir y reforzar los famosos arrecifes de coral de la isla japonesa de Okinawa, diezmados dos años atrás por un blanqueamiento causado por el calentamiento de las aguas.

Esta isla subtropical del sur de Japón alberga algunos de los focos de biodiversidad más ricos del mundo, con corales normalmente multicolores. Sin embargo, una ola de calor marino en 2024 convirtió muchos de ellos en “cementerios” de organismos de un blanco fantasmal o un marrón enfermizo.

Con los océanos del mundo registrando en junio temperaturas récord y la llegada prevista de un nuevo episodio de El Niño este año, los expertos temen que 2026 pueda ser peor para las colonias de pólipos de coral y la gran variedad de vida marina que habita en ellas.

Esta foto, tomada el 11 de julio de 2026, muestra a Koji Kinjo, director de una granja de corales en interior, observando un tanque en la localidad de Yomitan, en la prefectura de Okinawa. Desde «simuladores de olas de calor» hasta campamentos de entrenamiento ecológico, científicos y conservacionistas están probando diversas formas de revivir y fortalecer los famosos arrecifes de coral de Okinawa, dos veranos después de que el blanqueamiento provocado por el cambio climático diezmara los abundantes ecosistemas submarinos. (Foto de Philip FONG / AFP) / PHILIP FONG

En tierra firme, Japón afronta una intensa ola de calor, con miles de personas hospitalizadas en el transcurso de una semana.

“Es casi 100% seguro que en Okinawa, en todo el mundo, tendremos pronto otro evento de blanqueamiento masivo”, dijo a la AFP Timothy Ravasi, profesor del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa.

“Es como una bomba que va a explotar”, agregó.

Su laboratorio utiliza un “simulador de olas de calor”, uno de los únicos dos existentes en el mundo.

En el laboratorio, tanques llenos de agua de mar contienen criaturas como corales, almejas gigantes y peces en un entorno que asemeja un ambiente marítimo meticulosamente controlado.

Al manipular la temperatura y niveles de pH en los tanques, los científicos pueden simular futuras olas de calor e inducir el blanqueamiento de corales para observar cómo se adaptan las criaturas marinas.

“Si no entendemos lo que el cambio climático, el calentamiento del océano o la acidificación hacen al ecosistema coralino, es posible que lo perdamos”, alertó Ravasi.

Al límite

La prefectura de Okinawa, un popular destino turístico formado por numerosas islas rodeadas de aguas turquesas, depende en un 80% del turismo.

Pero la construcción de hoteles, combinada con la sobrepesca y la contaminación, agrava las amenazas derivadas del cambio climático para los corales.

Según Ravasi, el mayor desafío es “convencer a las partes interesadas, al gobierno y los políticos de que el cambio climático es real y que necesitamos detenerlo de inmediato”.

Sugirió reducir los proyectos turísticos y urbanísticos para proteger al coral, una “cuestión políticamente difícil” en Okinawa.

“Tenemos suficiente evidencia de que el cambio climático está llevando este ecosistema al límite”, aseguró.

Pese a cubrir solo 0,1% de la superficie terrestre, los arrecifes de coral albergan casi un cuarto de las especies de peces marinos mundiales.

La localidad costera de Onna, donde se encuentra el instituto científico de Okinawa, lidera desde 1999 los esfuerzos por criar corales y transplantarlos en el mar.

Algunos escépticos inicialmente cuestionaron la clonación como una alteracción de la naturaleza, comentó a la AFP Shoichi Ikeno, jefe de una empresa local de buceo.

Pero análisis de ADN detectaron que los impactos ecológicos fueron mínimos.

Milagro

Koji Kinjo sintió el rechazo a la participación humana cuando abrió en 2009 un “mar artificial” construido desde cero en la aldea de Yomitan.

En esta granja cubierta que asemeja una selva tropical, donde criaturas como corales, peces tropicales y pepinos de mar viven en distintos acuarios, Kinjo crió un “milagro coralino” con más resistencia al agua cálida.

Después de varias pruebas y errores, finalmente tuvo éxito al exponer a los corales a rayos ultravioleta fuertes y otros factores estresantes para crear organismos altamente resistentes que incluso sobrevivieron sin huellas el blanqueamiento de 2024.

“Puedo afirmar con certeza absoluta que para criar criaturas capaces de sobrevivir el rigor de la naturaleza, deben ser fortalecidas al crecer”, explicó Kinjo, de 56 años, a la AFP.

Kinjo asegura que los corales que flanquean su granja costera fueron cultivados enteramente por él, ya que sus semejantes naturales “no pueden hacerle frente al tremendo aumento de estrés” en un océano contaminado por la actividad humana".

Cree que tarde o temprano “los corales morirán sin una intervención”.

“No hay manera de devolver el mar a lo que era antes”, sostuvo.

“Por eso mi enfoque es crear un sitio biológicamente diverso capaz de adaptarse a la era que se avecina”.