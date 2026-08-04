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Resumen

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Los eclipses totales permiten observar y estudiar la corona solar. Foto: Jongsun Lee.
Los eclipses totales permiten observar y estudiar la corona solar. Foto: Jongsun Lee.
/ Unsplas
Por Agencia EFE

Los eclipses totales de Sol son un laboratorio natural que genera conocimiento científico, desde el descubrimiento del helio a la confirmación de la Teoría de la Relatividad General, y que ahora ayudan a saber cómo se comportan los seres vivos y la atmósfera terrestre.

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