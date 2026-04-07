Resumen

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Un frasco de Nutella, una crema de cacao, fue visto flotando en la nave Orion. También se usó el iPhone 17 Pro Max. (Foto: YouTube ( AFP)
Un frasco de Nutella, una crema de cacao, fue visto flotando en la nave Orion. También se usó el iPhone 17 Pro Max. (Foto: YouTube ( AFP)
Por Redacción EC

La misión Artemis II ha marcado varios hitos, como la primera mujer, el primer afroamericano o el primer canadiense en orbitar la luna, la mayor distancia de recorrido, fotos increibles de la Luna, pero también ha creado una nueva forma de publicidad espacial.

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