La misión Artemis II ha marcado varios hitos, como la primera mujer, el primer afroamericano o el primer canadiense en orbitar la luna, la mayor distancia de recorrido, fotos increibles de la Luna, pero también ha creado una nueva forma de publicidad espacial.

Dos elementos no han pasado desapercibidos. Es el caso del iPhone 17 Pro Max y un pote de Nutella, que están acompañando a los viajeros espaciales.

El primer caso es algo más esperado. Durante el lanzamiento se supo que los astronautas llevaban este dispositivo, el modelo iPhone 17 Pro Max, para captar algunas imágenes. Un hito que ninguna otra firma de teléfonos podrá presumir en varios años, probablemente.

Sin embargo, no es el único caso. Ya en el 2013 la NASA había usado un teléfono, o parte de él. Se trata de PhoneSat 2.4, un nanosatélite basado en el Nexus S, un teléfono diseñado por Google y fabricado por Samsung.

Señala la NASA que se trataba de una “diminuta nave espacial, que utiliza un teléfono inteligente comercial como cerebro”. “El teléfono inteligente proporciona muchas de las funciones que el satélite necesita para operar, como procesamiento, memoria, interfaces preconfiguradas para comunicaciones, navegación y alimentación”, indicó la agencia estadounidense.

Ese mismo año, el Reino Unido e India enviaron al espacio otro satélite basado en un smartphone, con el propósito de “comprobar que los smartphones son tan inteligentes que ahora además pueden comandar satélites".

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Nutella es un caso aparte. Al menos, parece ser casualidad. Mientras se seguía la transmisión de la nave Orion, y la tripulación daba vueltas al interior, un frasco de Nutella pasó flotando frente a la cámara, haciéndose viral en redes sociales muy rápido.

Lo que para algunos es casualidad, para los publicistas significa una gran oportunidad. Incluso ya se habla del ‘branding estelar’. Miles de historias se crearon, pero la agencia espacial ha negado algún acuerdo de publicidad con el Grupo Ferrero, fabricante de Nutella.

Según detalla Infobae, Bethany Stevens, portavoz de la NASA, declaró no se selecciona las comidas de la tripulación en asociación con marcas. “Esto no fue un product placement”, indicó. Pero muchos recordarán estos dos nuevos hitos.