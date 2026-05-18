El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) hizo público el documento “Prioridades en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para la Prevención y el Control de la Criminalidad Violenta en el Perú”, un instrumento técnico que define lineamientos estratégicos para que la inversión pública en CTI responda, con rigor y oportunidad, a uno de los problemas públicos más sensibles del país: la extorsión, el sicariato y el homicidio violento.

El estudio parte de un diagnóstico contundente. En 2025, la tasa de homicidios alcanzó 10.7 por cada 100 000 habitantes, el doble del promedio mundial, más del 74 % asociada a extorsión y sicariato, mientras la confianza ciudadana en la Policía Nacional descendió al 14.2 %, su nivel más bajo en una década. A esto se suma una sobrepoblación penitenciaria del 148 % y una marcada fragmentación de los sistemas de información del sector justicia. Frente a este escenario, el documento sostiene que el país necesita pasar de respuestas reactivas a una cartera de innovación y evidencia con criterios de priorización, evaluación y escalamiento.

El Concytec destaca que la CTI no es un fin en sí misma, es una herramienta para que el Estado prevenga, investigue y reduzca la criminalidad violenta con base en evidencia. En ese sentido, la propuesta organiza la agenda en tres líneas de CTI articuladas a las causas directas del problema público:

Línea 1 – Prevención del delito , orientada al patrullaje preventivo inteligente basado en analítica de riesgos, y a la articulación comunitaria mediante redes y plataformas digitales de alerta temprana.

, orientada al patrullaje preventivo inteligente basado en analítica de riesgos, y a la articulación comunitaria mediante redes y plataformas digitales de alerta temprana. Línea 2 – Investigación e inteligencia policial , que comprende inteligencia e investigación digital auditable, interoperabilidad entre Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE, formación especializada asistida por tecnología, inteligencia financiera contra economías criminales y seguridad tecnológica penitenciaria.

, que comprende inteligencia e investigación digital auditable, interoperabilidad entre Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE, formación especializada asistida por tecnología, inteligencia financiera contra economías criminales y seguridad tecnológica penitenciaria. Línea 3 – Investigación en ciencias sociales, dirigida a explicar dinámicas criminales como extorsión, sicariato, mercados ilícitos y captura territorial, y a fortalecer el diseño, implementación y evaluación de las políticas de seguridad.

Esta propuesta fue construida y validada con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), asegurando pertinencia técnica y operativa.

La criminalidad violenta exige una respuesta basada en evidencia, por ello, el Concytec priorizará que la inversión en ciencia, tecnología e innovación se traduzca en proyectos evaluables, escalables y sostenibles, capaces de cerrar las brechas de información, capacidad operativa y coordinación institucional que hoy permiten la impunidad.Con esta publicación, el CONCYTEC reafirma su rol como ente articulador del sistema nacional de CTI y su compromiso de orientar la ciencia y la innovación peruana hacia la solución de los problemas públicos más urgentes, con un horizonte claro: paz, justicia y bienestar para los peruanos.