Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Concytec destaca que la CTI no es un fin en sí misma, es una herramienta para que el Estado prevenga, investigue y reduzca la criminalidad violenta con base en evidencia.
El Concytec destaca que la CTI no es un fin en sí misma, es una herramienta para que el Estado prevenga, investigue y reduzca la criminalidad violenta con base en evidencia.
Por Redacción EC

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) hizo público el documento “Prioridades en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para la Prevención y el Control de la Criminalidad Violenta en el Perú”, un instrumento técnico que define lineamientos estratégicos para que la inversión pública en CTI responda, con rigor y oportunidad, a uno de los problemas públicos más sensibles del país: la extorsión, el sicariato y el homicidio violento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.