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Resumen

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El sistema da la oportunidad dedesarrollar futuras terapias contra patologías o daños cerebrales. (Foto referencial: magnific.com)
El sistema da la oportunidad dedesarrollar futuras terapias contra patologías o daños cerebrales. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia EFE

Científicos de institutos en España han desarrollado una interfaz de grafeno para tratar patologías relacionadas con el sistema nervioso que, además de estimular, es capaz de descodificar señales nerviosas, interpretar información y modular la actividad cerebral simultáneamente.

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