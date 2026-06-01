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Resumen

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El cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de detectar a tiempo. (Foto: magnific.com)
El cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de detectar a tiempo. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

Un equipo del Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC), el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB-CSIC) y el Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) ha desarrollado un test que permite detectar el cáncer de páncreas en minutos con una muestra de sangre.