En el Santuario Nacional Tabaconas-Namballe, en Cajamarca, se ha detectado la existencia de una especie de anfibio que nunca antes había sido registrado en el país.

Su nombre es Caecilia crassisquama, y el hallazgo fue publicado en la revista de ciencia brasilera, “Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Naturais”.

En la investigación han intervenido especialistas de Perú, Estados Unidos y Brasil: Juan C. Cusi Martínez y Francis I. Vargas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Víctor J. Vargas, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y Asociación Pro Fauna Silvestre; Pedro Peloso, del California State Polytechnic University; y Adriano O. Maciel, del Museu Paraense Emílio Goeldi.

Informa el Sernanp que esta especie es un anfibio poco conocido del orden Gymnophiona, grupo que se caracteriza por no tener patas y asemejarse a una lombriz.

Su hallazgo se realizó en un bosque montano, a 1990 metros de altitud, en el sector El Sauce, al interior del Santuario Nacional Tabaconas-Namballe.

Hoy se conoce que son siete el número de especies del género Caecilia registradas en el Perú.

Debido a su cuerpo alargado y sin extremidades, adaptados a la vida subterránea, son difíciles de observar y estudiar. Además, el hallazgo motiva a explorar y realizar inventarios biológicos en ecosistemas poco explorados.