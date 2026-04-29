Resumen

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Este hallazgo ocurrió a 1990 metros de altitud. (Foto: Difusión)
Este hallazgo ocurrió a 1990 metros de altitud. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En el Santuario Nacional Tabaconas-Namballe, en Cajamarca, se ha detectado la existencia de una especie de anfibio que nunca antes había sido registrado en el país.

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