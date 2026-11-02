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El hallazgo de glóbulos rojos de dinosaurios transforma “la comprensión de la conservación de los fósiles y la longevidad molecular a lo largo de grandes períodos de tiempo”, según sus autores.
El hallazgo de glóbulos rojos de dinosaurios transforma “la comprensión de la conservación de los fósiles y la longevidad molecular a lo largo de grandes períodos de tiempo”, según sus autores.
/ Gerd Altmann/Pixabay
Por Agencia EFE

Un equipo internacional de investigadores ha descubierto por primera vez pruebas inequívocas de glóbulos rojos fosilizados y aminoácidos de colágeno en los huesos de las extremidades de un dinosaurio de 115 millones de años de antigüedad encontrados en un yacimiento de la cuenca de Araripe, en Brasil.

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