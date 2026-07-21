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Resumen

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Una ilustración qu representa un planeta rocoso que orbita una estrella roja.
Una ilustración qu representa un planeta rocoso que orbita una estrella roja.
/ Melissa Weiss
Por BBC News Mundo

Investigadores han descubierto la primera atmósfera que rodea a un planeta rocoso similar a la Tierra orbitándo dentro de la zona habitable de una estrella distante.

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