icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tres minutos de ejercicio de alta intensidad podrían tener un beneficio mayor para la salud que 90 minutos de deporte moderado.
Tres minutos de ejercicio de alta intensidad podrían tener un beneficio mayor para la salud que 90 minutos de deporte moderado.
/ Daniel Reche/Pixabay
Por Agencia EFE

Apenas 3 minutos de ejercicio de alta intensidad podrían tener un beneficio mayor para la salud que 90 minutos de deporte moderado, según una investigación conocida hoy que evidencia cómo ese esfuerzo breve pero elevado modifica la composición molecular del torrente sanguíneo y lo hace más resistente a enfermedades.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.