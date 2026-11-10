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El estudio ha descubierto que las mujeres con STIC y cáncer de ovario en fase temprana tienen niveles elevados de Tu-Stroma, una molécula de ARN asociada al microambiente tumoral.
El estudio ha descubierto que las mujeres con STIC y cáncer de ovario en fase temprana tienen niveles elevados de Tu-Stroma, una molécula de ARN asociada al microambiente tumoral.
/ Shameer Pk/Pixabay
Por Agencia EFE

El cáncer de ovario suele diagnosticarse cuando la enfermedad ya se ha extendido pero, ahora, un equipo de científicos ha descubierto una señal molecular en la sangre que detecta el carcinoma intraepitelial tubárico seroso, una etapa previa a la formación del cáncer de ovario seroso de alto grado.

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