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Resumen

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Según información de IBM, las brechas en el sector de servicios financieros ascienden ahora a una media de 6,3 millones de dólares, mientras que las del sector energético alcanzan una media de 5,2 millones de dólares. (Foto referencial: Freepik)
Según información de IBM, las brechas en el sector de servicios financieros ascienden ahora a una media de 6,3 millones de dólares, mientras que las del sector energético alcanzan una media de 5,2 millones de dólares. (Foto referencial: Freepik)
Por Agencia Europa Press

IBM ha llamado la atención sobre el creciente desequilibrio que experimentan las empresas ante el riesgo que suponen las amenazas impulsadas por inteligencia artificial (IA) y la inversión en ciberseguridad, puesto que mientras que los ataques pueden costar miles de dólares, las brechas cuestan millones.

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