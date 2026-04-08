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Imagen de misión Artemis II: Foto: composición.
Imagen de misión Artemis II: Foto: composición.
Por Agencia EFE

El inodoro de la nave de la tripulación de Artemis II está “operativo” tras días de fallas, pero los astronautas tuvieron que recurrir a “métodos alternativos” -como dispositivos parecidos a pañales de adultos-, afirmó este martes el director de vuelo de la misión de la NASA, Rick Henfling.

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